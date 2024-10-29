新聞分析》石破敗在「人望不佳」

（法新社）

2024/10/29 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本首相石破茂首次領軍自民黨參與眾議院大選，卻遭到嚴重挫敗，歸納石破的敗因，最大的致命傷應是他的「人望不佳」，身邊沒有為他賣命的人，因此包括內閣「衣衫不整」大合照在內，連最基本的儀容都沒人提醒，更何況是攸關政權命運的眾院大選。石破策略錯誤進退失據，惹毛保守派鐵票，最終苦嘗敗績，也可能要獨自承擔敗選責任。

現年六十七歲的石破於一九八六年當選眾議員步入政壇，至今已當選過十二次眾議員，可說是沙場老將，但他在政壇特立獨行，經常以改革之名「槍口朝內」，在黨內沒有什麼朋友，雖然資深但幾乎成為萬年非主流。儘管石破在黨內沒有人望，但主流媒體不定期進行的民調，石破卻常高居首相人氣排行的前列。石破身邊似乎無人去細究箇中原因，以至於連他自己都可能分不出人望和人氣的差別。

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黨內沒朋友 隨在野黨起舞

所謂的「人望」，指的是有多少人為你賣命。麻生派龍頭麻生太郎，由於「毒舌」而不受媒體歡迎，但有很多人願意為他賣命。已故的前首相安倍晉三，即使被石破少數盟友之一、總務大臣村上誠一郎罵成「國賊」，但安倍在二○一二年奪回政權，創下六次全國大選六次大勝的佳績，這次因政治獻金風波退黨的安倍盟友世耕弘成，只是穿著一雙安倍生前的皮鞋跑選戰，就能扳倒和歌山的「二階王國」重返國政。

石破九月第五度挑戰自民黨總裁大位，終於攻頂成功，但從他上台到廿七日眾院大選，可以套用一句台灣很流行的話：「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。總裁選舉時，石破成為黨內阻止前經濟安保擔當大臣高市早苗上台的替代品；眾院大選時，石破又變成打壓安倍派的幫手，也成為在野黨翻身的最佳助力。

石破當然可以將自民黨敗選的原因，歸咎於黨內派系政治獻金不實申報醜聞，但此案是在前首相岸田文雄主政時被揭發，司法調查和處分也在今年四月結案，岸田下令派系解散和進行違紀處分也已完結。石破如果擔心政治獻金問題影響選情，可以將眾院解散改選延後，讓子彈飛一陣子再觀望情勢，但他上台僅八天便解散國會，隨著媒體和在野黨起舞，追加對涉案者開鍘，讓政治獻金問題成為選戰主軸。

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