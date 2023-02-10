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    靠喝尿撐下來！土國17歲少年受困94小時終獲救

    17歲少年科庫特（Adnan Muhammed Korkut）受困94小時，被救難人員救出。（美聯社）

    17歲少年科庫特（Adnan Muhammed Korkut）受困94小時，被救難人員救出。（美聯社）

    2023/02/10 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞邊界日前發生規模7.8強震釀嚴重傷亡，儘管已經過了救援黃金72小時，救難隊仍不放棄進行搜救，並持續傳出好消息，10日凌晨在土耳其加濟安泰普（Gaziantep）救出一名受困94小時的17歲少年科庫特（Adnan Muhammed Korkut），科庫特透露在整個受困期間，靠著喝自己的尿液才得以維生。

    綜合外媒報導，救難隊10日凌晨在一處倒塌廢墟尋獲科庫特，幸運的是，科庫特並沒有嚴重傷勢。被救難人員救出後，科庫特表示，6日強震過後，自己就被困在家中地下室長達94小時，整個受困期間都是靠著喝尿維生。

    從畫面中能發現，科庫特被救出的瞬間，周圍的搜救隊員和民眾都大聲歡呼並且鼓掌，科庫特也微笑揮手向人們招手示意，直呼「感謝救援部隊，感謝老天，感謝所有人，我成功活了下來。」

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