8歲男童受困公寓廢墟61小時獲救 1句話引搜救員笑了

8歲男童祖貝德受困廢墟長達約61小時後被救難人員尋獲，當他一看見搜救隊人員卻是詢問「你怎麼進屋的？」，天真的童言童語引發現場人員莞爾一笑。（圖擷取自「@beyin001」推特、本報合成）

2023/02/10 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，目前已知逾2萬人死亡，搜救行動持續進行。社群平台近日廣傳1段搜索影片，8歲男童受困公寓廢墟長達約61小時後，終於被救難人員找到，當他一看見搜救隊人員詢問「你怎麼進屋的？」天真的童言童語引發現場人員莞爾一笑，消息曝光引起眾多網友討論與留言。

綜合外媒報導，8歲男童祖貝德（Zübeyde）受困於南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）某棟公寓廢墟中長達61小時左右後，終於被搜索人員尋獲。公開影像可見，祖貝德撞見救難人員時開口好奇地詢問「我們在家嗎？」、「你們怎麼進來屋子的？」在場人員笑著回說「我們在家」、「我們是從窗戶進屋的」，未料祖貝德接著說：「我的弟弟塔哈就躺在旁邊，他太小了，可能會死。」

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當地媒體並未提及弟弟情況，僅知祖貝德隨後被用擔架從廢墟裡抬出來，目前已送院治療中。

影像曝光後，引起許多網友討論，有人說「願上帝保佑你」、「天阿......」、「誰有弟弟塔哈有任何消息嗎？」、「希望弟弟沒事」。

- Siz eve nasıl girdiniz?

- Camdan girdik



Kahramanmaraş’ta Telbisoğlu Apartmanı’nın enkazından 8 yaşındaki Zübeyde kurtarıldı pic.twitter.com/aIwZtTzK01 — beyin （@beyin001） February 8, 2023

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