土國醫院停車場變成「露天太平間」 擺滿數百具屍袋待指認

2023/02/10 16:48

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其南部在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震,這起百年來最大強震目前至少奪走2萬人性命。外媒披露,因為死傷人數過多,當地醫院難以負荷,某間醫院外停車場建起臨時露天太平間,數百具屍袋遺體整齊排放供家屬辨識,現場景象悲戚,隨著搜救工作轉向災後重建,死亡人數恐再上升。

綜合外媒報導,位於土國與敘利亞交界的哈塔伊省(Hatay)某間醫院外的停車場,搭建起臨時露天停屍間,地上整齊擺放數百具屍袋,許多屍體身分不明。

穆罕默德(Mehmet)和奧茲德米(Yusuf Ozdemir)試圖尋找自己的親人,他們一個接一個屍袋確認,卻因眼前無數屍體感到沮喪,穆罕默德嘆說「許多死者家屬並不想打開屍袋看見這麼可怕的景象」、「不該是這樣的」。經過1個多小時後,他們終於找到2名親屬遺體,隨後運上車,準備送往附近墓地安葬。

據《紐約時報》報導中的公開影像可見,現場許多民眾來回走動尋找家屬屍體,也有民眾疑似找到家屬後,蹲在屍體袋旁哭泣,場景悲傷。

目前在土耳其和敘利亞各地,仍有大量救難人員與志願者在數千棟震毀建築廢墟搜索。報導稱,隨著搜索工作轉向災後重建,預計死亡人數恐還會上升。

