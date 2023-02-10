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    土國醫院停車場變成「露天太平間」 擺滿數百具屍袋待指認

    哈塔伊省某間醫院外的停車場，搭建起臨時露天停屍間，地上擺放數百具裹著屍袋的遺體。（圖擷取自「@turkhabersistem」推特）

    哈塔伊省某間醫院外的停車場，搭建起臨時露天停屍間，地上擺放數百具裹著屍袋的遺體。（圖擷取自「@turkhabersistem」推特）

    2023/02/10 16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，這起百年來最大強震目前至少奪走2萬人性命。外媒披露，因為死傷人數過多，當地醫院難以負荷，某間醫院外停車場建起臨時露天太平間，數百具屍袋遺體整齊排放供家屬辨識，現場景象悲戚，隨著搜救工作轉向災後重建，死亡人數恐再上升。

    綜合外媒報導，位於土國與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）某間醫院外的停車場，搭建起臨時露天停屍間，地上整齊擺放數百具屍袋，許多屍體身分不明。

    穆罕默德（Mehmet）和奧茲德米（Yusuf Ozdemir）試圖尋找自己的親人，他們一個接一個屍袋確認，卻因眼前無數屍體感到沮喪，穆罕默德嘆說「許多死者家屬並不想打開屍袋看見這麼可怕的景象」、「不該是這樣的」。經過1個多小時後，他們終於找到2名親屬遺體，隨後運上車，準備送往附近墓地安葬。

    據《紐約時報》報導中的公開影像可見，現場許多民眾來回走動尋找家屬屍體，也有民眾疑似找到家屬後，蹲在屍體袋旁哭泣，場景悲傷。

    目前在土耳其和敘利亞各地，仍有大量救難人員與志願者在數千棟震毀建築廢墟搜索。報導稱，隨著搜索工作轉向災後重建，預計死亡人數恐還會上升。

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