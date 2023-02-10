7.8強震重創土耳其與敘利亞 兩國已破2.2萬人死亡（不斷更新）

強震造成土敘兩國重大傷亡。（路透）

2023/02/10 23:50

首次上稿：07:02

更新時間：23:50

相關新聞請見：

（2/7）災情持續擴大 台灣搜救隊第2梯70人包機馳援

請繼續往下閱讀...

（2/8）土國百年強震挺進救援！ 聯合國官網正式列「台灣搜救隊」

（2/9）土耳其賑災捐款管道再增加 四大超商也可捐！

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，為該區域百年來最大地震。由於震央距離土耳其與敘利亞邊境不遠，這起強震造成土敘兩國重大傷亡，根據《路透》報導，目前兩國合計超過2.2萬人在強震中喪生。

綜合外媒報導，據土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）最新說法，土國罹難人數上升至1萬9388人；敘利亞官方及救難單位指出，有超過3384人喪生。

聯合國官員表示，震災過後，土敘邊境唯一的一條人道主義援助路線被破壞，救援行動受阻，在經過搶修之後，目前該道路已搶通，援助物資已可以從週四開始運送。

艾多根8日前往土耳其南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）視察當地災情，他坦承政府救災工作存在一定缺陷，但不可能隨時為這樣的重大災難做好準備，但他承諾，土耳其政府不會放棄任何一位公民。

靠喝尿撐過去！土國17歲少年受困94小時終獲救

救難隊10日凌晨在土耳其加濟安泰普（Gaziantep）救出一名受困94小時的17歲少年科庫特（Adnan Muhammed Korkut），科庫特透露在整個受困期間，靠著喝自己的尿液才得以維生。

有搜救犬受傷！ 搜索期間發現「後腳流血」 領犬員立即暫停工作協助包紮

土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震，多國派遣搜救隊和搜救犬前往當地救災。先前傳出多起搜救犬成功尋獲倖存者的喜訊，而今卻傳出斯洛維尼亞的1隻搜救犬，不幸在搜索期間受傷的消息。

開破車載滿物資送暖！難民援助土耳其強震災民：兄弟一定要幫

近日網路流傳一張照片，一輛老舊汽車載著許多棉被等物資、車上插著土耳其國旗行駛在路上。駕駛接受媒體訪問時說，他覺得他有責任去支持「如兄弟般」的土耳其地震災民。

振奮人心！1歲半女嬰與親友被困96小時後 一家五口全生還

土耳其一名1歲半女嬰和她的其他4名親屬，歷經96小時後終於被救難人員尋獲，一家五口幸運生還。

土國醫院停車場變成「露天太平間」 擺滿數百具屍袋待指認

位於土國與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）某間醫院外的停車場，因為死傷人數過多，而搭建起臨時露天停屍間，地上整齊擺放數百具屍袋，許多屍體身分不明，現場景象悲戚，

8歲男童受困公寓廢墟61小時獲救 1句話引搜救員笑了

土耳其南部卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）有名8歲男童受困公寓廢墟長達約61小時，終於被救難人員找到。該名男童一看見搜救隊人員，童言童語詢問對方「你怎麼進屋的？」，引發現場人員莞爾一笑。

台土再度攜手救災！ 耗費19.5小時救出受困女子

台灣搜救隊挺進重災區阿德亞曼（Adyaiman），與23年前馳援921震災的土國搜救隊AKUT攜手合作，耗時約19.5個鐘頭救出1名受困女性。

振奮！台灣搜救隊攜手AKUT搜救隊 救出第2名生還者

台灣搜救隊今（10）日再傳捷報，與23年前台灣921大地震協助救災的「AKUT搜救隊」，一起在強震100小時後救出第2位生還者。

奇蹟頻傳！多家庭遭活埋90小時以上 傳1家5口、出生10天嬰平安獲救

土耳其1名婦女與她僅出生10天的寶寶遭活埋90小時後幸運獲救；還有1家5口遭活埋88小時後，全數倖存並被平安救出。

沒忘921恩情！土媒大篇幅報導台灣報恩 讚小英總統等捐贈薪資

台灣政府第一時間派出救難團隊前往土耳其搜救，總統蔡英文、副總統賴清德等行政首長等相繼宣布捐出1個月薪水援助該國重振。消息曝光後引起土國媒體報導稱「台灣沒有忘記1999年921大地震時，土耳其的幫忙」，土國民眾紛紛也在社群平台表達感激之情。

揪心！敘利亞母得知女兒罹難噩耗 含淚送上「最後一吻」道別

土耳其東南部雷伊漢立市（Reyhanli）有外媒在強震後拍到，1名敘利亞籍母親在發現女兒逝去後，溫柔地親吻女兒的手道別，場面令人潸然淚下。

活埋90小時奇蹟獲救！ 土耳其10歲女童脫困後第1件事：想喝牛奶

土耳其傳出有名10歲女童被活埋長達90小時後，於9日幸運被救出，讓現場立即響起掌聲，而女童獲救第一句話則為「想喝牛奶」。

土耳其震後79小時救出2歲童和16歲少女 現場振奮歡呼

土耳其南部與敘利亞北部交界處日前發生芮氏規模7.8強震，事發79小時後，救難人員在安塔基亞市（Antakya）的一棟倒塌大樓中分別救出一名2歲男童、一名16歲少女，現場群眾振奮歡呼。

最後的父愛！罹難父「肉身護兒」 小男童奇蹟生還

敘利亞搜救人員發現一對父子，這名父親在生命結束前用身體緊緊抱著兒子，但他下方的男童被發現時仍有生命跡象，消息曝光引起外界熱議，有網友直呼「真的是奇蹟」。

土耳其賑災捐款累計逾8千萬！募款結束後1個月公布名冊

土耳其震災嚴重，衛福部今天公布善款累計金額，到昨天（9日）傍晚5時止，總計獲捐款8148筆、8353萬餘元。根據勸募條例規定，衛福部將在募款開始後一個月內陸續公布捐款名冊。

1歲半女嬰受困56小時全靠孕媽哺乳維生 見母女獲救老爸淚崩

土耳其一名一歲半女嬰在受困56小時後被救難人員發現，受困過程中全靠媽媽哺乳維持生命，所幸母女最後均被救出，讓一旁苦等的爸爸看到後當場激動落淚。

震後無政府狀態、NGO撤光！土耳其台灣中心執行長回台求援

「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」執行長裘振宇9日晚搭機返台，表示雷伊漢勒市現在是無政府狀態，沒水沒電，所有國際非政府組織都已撤退，台灣中心是當地唯一免費提供食物、電源跟水源的機構；這次回台除尋找救濟資源，也希望利用過去921的經驗，將台灣中心進化成能夠水電自給自足，繼續服務當地難民及居民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法