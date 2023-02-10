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    開破車載滿物資送暖！難民援助土耳其強震災民：兄弟一定要幫

    流離失所的亞塞拜然男子巴什爾利開著他的老舊汽車，載著一堆物資要送往土耳其援助災民，照片在網路上引起廣大迴響。（取自土耳其駐塔吉克大使館推特@TurkiyeDushanbe）

    流離失所的亞塞拜然男子巴什爾利開著他的老舊汽車，載著一堆物資要送往土耳其援助災民，照片在網路上引起廣大迴響。（取自土耳其駐塔吉克大使館推特@TurkiyeDushanbe）

    2023/02/10 18:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其強震在土耳其和敘利亞造成的罹難人數，短短5天已經超過2萬人，各國踴躍提供援助。近日社群網路上流傳一張照片，一輛老舊汽車載著許多棉被等物資、車上插著土耳其國旗行駛在路上。照片中的駕駛接受土國媒體訪問時說，他覺得他有責任去支持「如兄弟般」的土耳其地震災民。

    土耳其國營《安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）》9日報導，這名駕駛人是33歲亞塞拜然卡拉巴赫（Karabakh）男子巴什爾利（Sarvar Bashirli），他說，地震當天和親戚決定一起去幫助這個如兄弟般的國家，去支持它」。

    巴什爾利的經濟狀況不好，窮到被迫流離失所，但是他和同樣淪為國內難民的親戚仍想辦法盡可能收集物資，為土耳其賑災盡一份力。他說，「我們收集到的有些東西來自我表親的家，我的祖母住在宿舍，她也幫了一點忙。還有一些鄰居也提供物資，要援助土耳其人。」

    就這樣，他開著他那輛1981年份的轎車，車頂、後車廂載著好幾床床墊、一包包的衣物，送到亞塞拜然首都巴庫的土耳其強震物資募集站。車子行駛途中被一名路人拍下，上傳到社群媒體，引起數百萬網友讚揚，認為巴什爾利的義舉能夠啟發更多人踴躍貢獻一己之力，幫助地震災民。

    根據土耳其官方統計，到10日為止，土國罹難人數已增加到1萬8342人，敘利亞的最近期數據是3377人罹難，兩國總計已2萬1719人死於這場百年強震。

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