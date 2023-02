開破車載滿物資送暖！難民援助土耳其強震災民：兄弟一定要幫

2023/02/10 18:58

〔編譯管淑平/綜合報導〕土耳其強震在土耳其和敘利亞造成的罹難人數,短短5天已經超過2萬人,各國踴躍提供援助。近日社群網路上流傳一張照片,一輛老舊汽車載著許多棉被等物資、車上插著土耳其國旗行駛在路上。照片中的駕駛接受土國媒體訪問時說,他覺得他有責任去支持「如兄弟般」的土耳其地震災民。

土耳其國營《安納杜魯新聞社(Anadolu Agency)》9日報導,這名駕駛人是33歲亞塞拜然卡拉巴赫(Karabakh)男子巴什爾利(Sarvar Bashirli),他說,地震當天和親戚決定一起去幫助這個如兄弟般的國家,去支持它」。

巴什爾利的經濟狀況不好,窮到被迫流離失所,但是他和同樣淪為國內難民的親戚仍想辦法盡可能收集物資,為土耳其賑災盡一份力。他說,「我們收集到的有些東西來自我表親的家,我的祖母住在宿舍,她也幫了一點忙。還有一些鄰居也提供物資,要援助土耳其人。」

就這樣,他開著他那輛1981年份的轎車,車頂、後車廂載著好幾床床墊、一包包的衣物,送到亞塞拜然首都巴庫的土耳其強震物資募集站。車子行駛途中被一名路人拍下,上傳到社群媒體,引起數百萬網友讚揚,認為巴什爾利的義舉能夠啟發更多人踴躍貢獻一己之力,幫助地震災民。

根據土耳其官方統計,到10日為止,土國罹難人數已增加到1萬8342人,敘利亞的最近期數據是3377人罹難,兩國總計已2萬1719人死於這場百年強震。

