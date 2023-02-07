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    7.8強震重創土耳其與敘利亞 兩國合計至少3800死

    官方數據統計，土耳其與敘利亞在此次強震中，合計至少已有3800人死亡。（路透）

    官方數據統計，土耳其與敘利亞在此次強震中，合計至少已有3800人死亡。（路透）

    2023/02/07 06:49

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨4點17分發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，為該區域百年來最大地震。據官方數據統計，土耳其與敘利亞在此次強震中合計至少3800人死亡，在土耳其國內則有至少5606座建築物倒塌。

    綜合外媒報導，土國副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）表示，土耳其目前死亡人數至少有2379人，約1萬4483人在地震中受傷。根據敘利亞官方統計，敘利亞方面至少有1444人死亡、約3500人受傷。土耳其災害和應急管理局（AFAD）指出，在地震發生後，土耳其國內至少有5606座建築物倒塌，目前有1萬9574名救難人員在災區救援。

    規模7.8強震震央位於土耳其中南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）的帕扎爾吉克鎮（Pazarcik），距離人口眾多的加濟安泰普市（Gaziantep）僅33公里。主震發生後餘震不斷，在當地時間6日下午1點24分，在7.8強震震央周邊又發生規模7.5強震，加上當地天氣寒冷，也讓搜救行動更加困難。

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