人性光輝！土耳其記者抱起女童一起逃難 暖心影片曝光

土耳其記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）在進行連線報導時，不幸遭遇第2次強震，他發現現場有名女童被嚇哭，因此一把抱起她並逃離危險區域。（圖擷取自@NBCNews推特）

2023/02/07 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞6日接連發生規模7.8與7.5強震，加上數十起強烈餘震，造成多地房屋倒塌，傷亡慘重。土耳其1名電視台記者在進行連線報導時，正好遭遇第2起強震，他目擊有個被地震嚇哭的女童，立即上前將她一手抱起並逃離危險地區，事後安撫女童的暖心畫面更令人動容。

綜合外媒報導，土耳其電視新聞頻道「A Haber」的記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）在6日凌晨規模7.8強震後，前往馬拉蒂亞（Malatya）進行現場連線播報，不料卻在當地下午1時30分左右，遭遇規模達7.5的第2次強震，他與攝影師親眼目睹身後的一棟建築物應聲倒塌後，當下隨群眾立刻拔腿狂奔，而幸運逃過死劫。

請繼續往下閱讀...

從拍攝畫面可以看到，道路兩側的無數房子在崩垮瞬間，揚起了漫天粉塵，有不少瓦礫殘骸布滿路上，四周還不斷傳出人們的尖叫聲。在一陣兵荒馬亂中，阿卡蘭發現1名驚慌失措的女童呆站在瓦礫堆前，而立即主動上前將她抱起、並扛在身上，接著迅速將她帶離開危險的瓦礫堆區。

事後這名女童嚇到害怕得哭了出來，阿卡蘭見狀便蹲下來，開始輕輕地摸著她的頭，並用堅定的眼神和語氣來安撫她，接著確認她身上沒有受傷後，才讓她回到家人身邊。而阿卡蘭無私的暖心之舉，也讓因一旁攝影師的連線拍攝，讓畫面傳遍國際，更因此贏得不少人的感謝與讚揚。

TV reporter runs as second quake hits Turkey while he's live on air.



Latest updates: https://t.co/1RsQtzGLG2 pic.twitter.com/bcXhANk97B — NBC News （@NBCNews） February 6, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法