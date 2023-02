人性光輝！土耳其記者抱起女童一起逃難 暖心影片曝光

2023/02/07 16:07

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其與敘利亞6日接連發生規模7.8與7.5強震,加上數十起強烈餘震,造成多地房屋倒塌,傷亡慘重。土耳其1名電視台記者在進行連線報導時,正好遭遇第2起強震,他目擊有個被地震嚇哭的女童,立即上前將她一手抱起並逃離危險地區,事後安撫女童的暖心畫面更令人動容。

綜合外媒報導,土耳其電視新聞頻道「A Haber」的記者阿卡蘭(Yuksel Akalan)在6日凌晨規模7.8強震後,前往馬拉蒂亞(Malatya)進行現場連線播報,不料卻在當地下午1時30分左右,遭遇規模達7.5的第2次強震,他與攝影師親眼目睹身後的一棟建築物應聲倒塌後,當下隨群眾立刻拔腿狂奔,而幸運逃過死劫。

從拍攝畫面可以看到,道路兩側的無數房子在崩垮瞬間,揚起了漫天粉塵,有不少瓦礫殘骸布滿路上,四周還不斷傳出人們的尖叫聲。在一陣兵荒馬亂中,阿卡蘭發現1名驚慌失措的女童呆站在瓦礫堆前,而立即主動上前將她抱起、並扛在身上,接著迅速將她帶離開危險的瓦礫堆區。

事後這名女童嚇到害怕得哭了出來,阿卡蘭見狀便蹲下來,開始輕輕地摸著她的頭,並用堅定的眼神和語氣來安撫她,接著確認她身上沒有受傷後,才讓她回到家人身邊。而阿卡蘭無私的暖心之舉,也讓因一旁攝影師的連線拍攝,讓畫面傳遍國際,更因此贏得不少人的感謝與讚揚。

