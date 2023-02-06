百年強震重創土耳其、敘利亞 已知逾600亡（不斷更新）

土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今上午9點17分）發生百年來首次7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞。（歐新社）

2023/02/06 18:05

首次上稿 17:18

更新時間 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今日上午9點17分）發生百年來首次規模7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞。美國地質調查局（USGS）觀測數據顯示，這起地震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的努爾達伊鎮（Nurdağı），該地鄰近土耳其與敘利亞交界，地震深度為17.9公里。

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土耳其副總統奧克泰（Fuat Oktay）表示，該國至少284人死亡；敘利亞則傳出至少386人死亡，兩國死亡人數超過600人；受傷人數超過3千人。

◎土耳其百年強震重創上千座建物 公元前知名古城一夕摧毀

位處震央附近的加濟安泰普城堡，部份堡壘在地震中被嚴重摧毀，網上照片可以看到古蹟附近散落大量被震落的碎石塊，城堡周邊的擋土牆也倒塌。此外，位於加濟安泰普城堡旁邊、建於17世紀的Şirvani清真寺也受到破壞。

◎土耳其遭震創死傷攀升 新北重型特搜隊集結待命人道救援

新北市消防局快搜部隊為台灣唯一認證，且能給予醫療協助的國家級重型救援隊，今天上午立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。

◎土耳其強震 機場跑道裂成兩半、高速公路瞬間裂開隆起

土耳其、敘利亞近百年最大強震重創兩國，兩國交界的哈塔伊省（Hatay）不只天然氣管線被震爆，哈塔伊機場跑道、雷伊漢勒地區（Reyhanlı）高速公路也遭強震擠壓裂開隆起，航班已全面暫停。

◎規模7.8強震重創！ 土耳其、敘利亞至少641人罹難逾2千人受傷

敘利亞官方媒體稱，北部阿勒坡省（Aleppo）有大量建築物倒塌，土耳其5省也有許多災情傳出，近百棟建築倒塌，許多人受困在倒塌建築物內，土耳其宣布「國家4級警報」已調派人員前往災區救援，呼籲國際提供援助；鄰國伊拉克、以色列、約旦、亞馬尼亞、喬治亞等也都有明顯感受，土、敘受創嚴重。

◎土耳其強震遇寒流來襲 恐影響救援進度

土耳其濟安泰普省及敘利亞北部災區，恰好在6日、7日遇到寒流來襲，因此救援工作恐會受到影響，氣象學家預計明天最低氣溫將降到零下6度左右。

◎土耳其7.8強震死傷不斷攀升 敘利亞醫療系統崩潰

敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）表示，在強震發生後敘國的醫院已人滿為患，強調目前敘國急需創傷醫療用品和全面的急救協助。

◎差1秒被壓垮！ 土耳其強震1車驚險逃離 民眾剛逃出建築物就崩塌

土耳其南部今發生規模7.8強震，連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感，土耳其傳出許多建物倒塌多人受困，推特流傳多段土耳其與敘利亞建築物因為強震而倒塌的影片。

◎影片曝光！土耳其南部建築物大量倒塌 尖叫哀嚎不絕於耳

推特流傳一段土耳其南部一棟民宅，因為承受不住強震瞬間倒塌的影片，影片中城市內許多建築物倒下，路上的車堵成一團，到處瀰漫著濃密的白煙，時不時會聽到民眾們無助的哀號與尖叫。

◎土耳其強震天然氣管線被震爆 熊熊大火畫面曝光

土耳其凌晨發生規模7.8淺層強震，土國與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）天然氣管線不堪強震爆炸，隨即燃起熊熊大火，截至當地時間9點20分大火尚未被撲滅。

◎土耳其規模7.8強震 我氣象局：震度最大達9級

中央氣象局地震測報中心表示，此次土耳其震央位於北緯37.174度、東經37.032度，DYFI回報震度最大為9級（MMI），該地震距離台灣約8000公里，對台灣無直接影響，民眾無須驚慌。

◎土耳其強震傷亡攀升 蔡總統慰問關切：願提供即時救援

總統府發言人Kolas Yotaka轉達蔡英文總統的慰問與關切，並表示我方除捐款賑災外，已表達願提供即時救援及協助的意願。

◎土耳其7.8強震 外交部宣布捐20萬美元賑災

外交部今天表示，目前未接獲台僑或我國人傷亡通報，我國已向土方表達慰問和提供救災協助意願，並捐贈20萬美元協助賑災。

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