為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    百年強震重創土耳其、敘利亞 已知逾600亡（不斷更新）

    土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今上午9點17分）發生百年來首次7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞。（歐新社）

    土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今上午9點17分）發生百年來首次7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞。（歐新社）

    2023/02/06 18:05

    首次上稿 17:18
    更新時間 18:04

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨4點17分（台灣時間今日上午9點17分）發生百年來首次規模7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞。美國地質調查局（USGS）觀測數據顯示，這起地震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的努爾達伊鎮（Nurdağı），該地鄰近土耳其與敘利亞交界，地震深度為17.9公里。

    土耳其副總統奧克泰（Fuat Oktay）表示，該國至少284人死亡；敘利亞則傳出至少386人死亡，兩國死亡人數超過600人；受傷人數超過3千人。

    土耳其百年強震重創上千座建物 公元前知名古城一夕摧毀

    位處震央附近的加濟安泰普城堡，部份堡壘在地震中被嚴重摧毀，網上照片可以看到古蹟附近散落大量被震落的碎石塊，城堡周邊的擋土牆也倒塌。此外，位於加濟安泰普城堡旁邊、建於17世紀的Şirvani清真寺也受到破壞。

    土耳其遭震創死傷攀升 新北重型特搜隊集結待命人道救援

    新北市消防局快搜部隊為台灣唯一認證，且能給予醫療協助的國家級重型救援隊，今天上午立即完成整備工作，隨時可配合內政部消防署徵召前往土耳其協助救援。

    土耳其強震 機場跑道裂成兩半、高速公路瞬間裂開隆起

    土耳其、敘利亞近百年最大強震重創兩國，兩國交界的哈塔伊省（Hatay）不只天然氣管線被震爆，哈塔伊機場跑道、雷伊漢勒地區（Reyhanlı）高速公路也遭強震擠壓裂開隆起，航班已全面暫停。

    規模7.8強震重創！ 土耳其、敘利亞至少641人罹難逾2千人受傷

    敘利亞官方媒體稱，北部阿勒坡省（Aleppo）有大量建築物倒塌，土耳其5省也有許多災情傳出，近百棟建築倒塌，許多人受困在倒塌建築物內，土耳其宣布「國家4級警報」已調派人員前往災區救援，呼籲國際提供援助；鄰國伊拉克、以色列、約旦、亞馬尼亞、喬治亞等也都有明顯感受，土、敘受創嚴重。

    土耳其強震遇寒流來襲 恐影響救援進度

    土耳其濟安泰普省及敘利亞北部災區，恰好在6日、7日遇到寒流來襲，因此救援工作恐會受到影響，氣象學家預計明天最低氣溫將降到零下6度左右。

    土耳其7.8強震死傷不斷攀升 敘利亞醫療系統崩潰

    敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）表示，在強震發生後敘國的醫院已人滿為患，強調目前敘國急需創傷醫療用品和全面的急救協助。

    差1秒被壓垮！ 土耳其強震1車驚險逃離 民眾剛逃出建築物就崩塌

    土耳其南部今發生規模7.8強震，連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感，土耳其傳出許多建物倒塌多人受困，推特流傳多段土耳其與敘利亞建築物因為強震而倒塌的影片。

    影片曝光！土耳其南部建築物大量倒塌 尖叫哀嚎不絕於耳

    推特流傳一段土耳其南部一棟民宅，因為承受不住強震瞬間倒塌的影片，影片中城市內許多建築物倒下，路上的車堵成一團，到處瀰漫著濃密的白煙，時不時會聽到民眾們無助的哀號與尖叫。

    土耳其強震天然氣管線被震爆 熊熊大火畫面曝光

    土耳其凌晨發生規模7.8淺層強震，土國與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）天然氣管線不堪強震爆炸，隨即燃起熊熊大火，截至當地時間9點20分大火尚未被撲滅。

    土耳其規模7.8強震 我氣象局：震度最大達9級

    中央氣象局地震測報中心表示，此次土耳其震央位於北緯37.174度、東經37.032度，DYFI回報震度最大為9級（MMI），該地震距離台灣約8000公里，對台灣無直接影響，民眾無須驚慌。

    土耳其強震傷亡攀升 蔡總統慰問關切：願提供即時救援

    總統府發言人Kolas Yotaka轉達蔡英文總統的慰問與關切，並表示我方除捐款賑災外，已表達願提供即時救援及協助的意願。

    土耳其7.8強震 外交部宣布捐20萬美元賑災

    外交部今天表示，目前未接獲台僑或我國人傷亡通報，我國已向土方表達慰問和提供救災協助意願，並捐贈20萬美元協助賑災。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其強震遇寒流來襲 恐影響救援進度
    2023/02/06 16:37

    土耳其強震遇寒流來襲 恐影響救援進度
    土耳其強震敘利亞也受災至少641死 美國願伸援
    2023/02/06 16:35

    土耳其強震敘利亞也受災至少641死 美國願伸援
    強震第一人稱視角！ 轟隆「地鳴」伴隨閃光後 明亮城市黯淡無光
    2023/02/06 16:27

    強震第一人稱視角！ 轟隆「地鳴」伴隨閃光後 明亮城市黯淡無光
    土耳其強震 中市旅行公會︰發簡訊給會員尚無回報不知有無受困
    2023/02/06 16:15

    土耳其強震 中市旅行公會︰發簡訊給會員尚無回報不知有無受困
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播