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    震撼瞬間曝光！7.8淺震後再來7.5強震 住宅大樓轟然倒塌

    土耳其加濟安泰普省規模7.8地震後，該國赫拉曼馬拉什省又發生規模7.5的強震，受災進一步擴大。（圖翻攝自推特）

    土耳其加濟安泰普省規模7.8地震後，該國赫拉曼馬拉什省又發生規模7.5的強震，受災進一步擴大。（圖翻攝自推特）

    2023/02/07 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部在台灣時間6日上午9點17分發生芮氏規模7.8淺層地震，釀慘重傷亡；之後又於傍晚6點24分左右發生規模7.5的強震，進一步造成嚴重損失，網上瘋傳第二次大地震受災區的慘況。

    在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）發生規模7.8強震後，位於加濟安泰普西北方約77公里的卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）Ekinözü鎮發生規模7.5的極淺層地震，震源深度僅10公里。土國官方後續表示，這起地震與之前的規模7.8強震無關聯性，屬獨立地震。

    在第2次芮氏規模7以上地震發生後，卡赫拉曼馬拉什省受災進一步擴大，位處震央的Ekinözü鎮，可以看到大片建築傾塌、災區煙塵四起的影像在網上流傳。另外距離震央約40公里的埃爾比斯坦（Elbistan），災情也相當嚴重，網傳影片可見該地區沿途建物倒成一片，受損相當嚴重，甚至還紀錄到一棟疑似公寓大廈瞬時間轟然倒塌的震撼畫面。

    土國官方表示，目前該國已超過千人罹難、7000人受傷，加上遭受波及的敘利亞死傷人數，兩國罹難者超過2300人，傷者超過8000人。

    卡赫拉曼馬拉什省沿途可建建物受損嚴重。（圖翻攝自推特）

    卡赫拉曼馬拉什省沿途可建建物受損嚴重。（圖翻攝自推特）

    有民眾紀錄到埃爾比斯坦一棟公寓轟然倒塌的震撼瞬間。（圖翻攝自推特）

    有民眾紀錄到埃爾比斯坦一棟公寓轟然倒塌的震撼瞬間。（圖翻攝自推特）

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