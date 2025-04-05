中部以北降溫轉濕涼 未來一週水氣一波波

今天（5日）華南雲系東移，水氣明顯增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部平地也有零星短暫陣雨，外出可以攜帶雨具以備不時之需。（資料照）

2025/04/05 07:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（5日）華南雲系東移，水氣明顯增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部平地也有零星短暫陣雨，外出可攜帶雨具以備不時之需，南部平地則以多雲天氣為主。氣溫方面，北部及宜花低溫約16、17度，中南部及台東低溫約18至21度。

白天氣溫方面，高溫因降雨會有明顯下降，北部及宜蘭約20、21度，中部及花東23至25度，南部則維持在27至29度，南北溫差較大，南來北往請特別留意溫度變化。

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氣象署提醒，中部以北3500公尺以上高山有固態降水或零星降雪機率，路面亦可能有積冰、結霜等現象，較為濕滑，前往山區活動請注意天氣變化及自身安全。至於離島天氣今天轉為有局部短暫陣雨的天氣。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流及華南雲雨東移，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日西半部平地雨勢稍緩和，但水氣仍偏多，西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週一至下週三華南雲系東移影響，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

下週四至下週五鋒面影響，天氣更加不穩定；下週四中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，下週五鋒面稍遠離，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；但鋒面影響時間尚有不確定性，較接近台灣時各地易有陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢。

下週六至下下週一台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 20 19 ~ 23 22 ~ 27 18 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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