獨家》竹檢破獲史上最大宗K他命走私 逾1.6公噸市價至少20億

新竹縣警局、海巡署、新竹憲兵隊等1、200名幹員，聯手把藏有市價高達數十億元K他命跟安非他命的「滿瑞富」號押解到新竹漁港後，集結在甲板上準備搬運查扣的巨量毒品。（記者黃美珠攝）

2025/04/05 08:10

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〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署檢察官沈郁智近日指揮新竹縣警局、海巡署西部沿海各查緝隊、新竹憲兵隊以及台中市烏日警分局共1、200名幹員，奔馳2、300海浬，成功查獲編號CT4-1098的「滿瑞富」號漁船，涉嫌走私超過1.6公噸的K他命和22.5公斤安非他命準備大舉侵台，光K他命的市價粗估就高達數十億元，是我國緝毒史上查獲K他命最多的一次，涉案的陳姓船長和2名印尼籍漁工昨天深夜都被檢方聲請羈押禁見獲准。

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新竹縣警局刑警大隊掌握線報，指曾走私私菸的陳男最近將改做「大生意」，疑似趁船東老、病，利用這艘隸屬於基隆區漁會的CT4-1098「滿瑞富」號要改走私毒品，研判可能利用位於南寮的新竹漁港卸貨。

海巡署台中查緝隊同步掌握到這個消息，雙雙報請新竹地檢署檢察官沈郁智指揮偵辦，經長期蒐證後發現，這批毒品以K他命為主，數量多達至少1.5公噸，買家遍及全台，所以沈郁智同步擴大指揮海巡署西部各查緝隊合組聯防戰線，並有新竹憲兵隊和台中烏日分局加入協力。

專案小組掌握，「滿瑞富」號其實已經超過半年沒有出海航行紀錄，卻突然在今年3月初申請從八斗子漁港出海，而後航向卻飄忽不定。

3月底，專案小組監控到「滿瑞富」號竟然出現在東沙群島海域，且疑似有跟可疑船隻接觸跡象。於是3月28日海巡署在沈郁智指揮下登船臨檢，殺個陳男措手不及，當場發現船上根本沒有任何漁獲，倒是有52袋的可疑麻布袋。

專案小組檢視發現，裡面全是一包包另用塑膠袋封裝的不明茶葉，每包淨重1公斤，總共52袋，經初步檢驗後發現，除了1袋、20包是安非他命，含包裝紙箱在內毛重22.5公斤；剩下的51袋裡有1514包全都是K他命，毛重高達1625.8公斤，超過1.6公噸，堪稱我國史上走私K他命被查獲最大量的一次，市價粗估至少20億元起跳。

專案小組從東沙群島登船臨檢查獲開始，原定直接把船押回新竹漁港，但受限海象惡劣，只好先短暫停靠在高雄興達港避險，直到4月3日下午1點過後，才趁著漲潮順利返抵新竹漁港，檢、警、海巡以及憲兵隊合力成功完成一次查緝毒品2、300海浬的戰線，沈郁智還親自登船到新竹外海，指揮押解涉案人及漁船的工作，同時嘉許所有已經吐得七暈八素的幹員們。

專案小組初步調查發現，這批K毒和安毒，外觀包裝狀似茶葉，茶葉袋上都有星星圖案，卻有不同顏色做區隔，有的還加註圓形或方形圖案，其中20包安非他命的包裝上更有強調「特選」、「Very Good 」、「觀音王」之類的字樣，研判應是買家遍及全台，為了區分以免交貨出錯之故，但詳情如何還待深入釐清以擴大追查買家偵辦全案。

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從今年3月底在東沙群島海域被登船臨檢查獲毒品後，涉嫌走私的「滿瑞富」號漁船在本月3日下午被押解回到新竹漁港，陳姓船長和2名印尼漁工並於昨晚都被收押禁見。（記者黃美珠攝）

新竹地檢署檢察官沈郁智（前右著背心者）成功指揮偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案，還親自登船到新竹外海指揮押解作業。（記者黃美珠攝）

新竹檢方偵破「滿瑞富」漁船走私的毒品，外包裝猶如茶葉，上面的星星圖案，還有紅色、黑色等的區別。（記者黃美珠翻攝）

「滿瑞富」號漁船上被查獲的毒品，外觀用茶葉做偽裝，每包淨重1公斤，其中K他命多達1514包，毛重超過1.6公噸。（記者黃美珠翻攝）

新竹檢方這次成功偵破的海上走私毒品案，起獲的毒品以茶葉為偽裝，除了星星圖案等的特殊標記，還有如圖的「觀音王」，特別強調「特選」、「Very Good 」，結果細查竟是安非他命，總共20包，毛重22.5公斤。（記者黃美珠翻攝）

專案小組在跨越2、300海浬之後，克服惡劣海象，終於把圖中52袋麻袋的毒品統統查扣帶回，也讓涉案的「滿瑞富」號陳姓船長和2名印尼漁工都被收押禁見。（記者黃美珠翻攝）

新竹地檢署檢察官沈郁智（前右著背心者）成功指揮偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案，還親自登船到新竹外海指揮押解作業。（記者黃美珠攝）

「滿瑞富」漁船上被查獲偽裝成茶葉的毒品，包裝上除了星星圖案有顏色的差異，有的還有金色圓形和方形的特殊註記，研判是買家遍及全台，為免取貨混淆而做的暗號。（記者黃美珠翻攝）

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