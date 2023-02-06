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    影片曝光！土耳其南部建築物大量倒塌 尖叫哀嚎不絕於耳

    土耳其南部卡赫拉曼馬拉什大量建築物倒塌。（圖擷自推特）

    土耳其南部卡赫拉曼馬拉什大量建築物倒塌。（圖擷自推特）

    2023/02/06 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間週一（6日）凌晨發生芮氏規模7.8強震，地震深度僅17.9公里，屬於淺層強震，已造成土耳其逾50人死亡、數百人受傷，死傷恐持續攀升，推特流傳一段土耳其南部一棟民宅，因為承受不住強震瞬間倒塌的影片。

    推特帳號「@realzaidzayn」PO出一段影片，影片中拍攝者環視了周遭一圈，可以看到城市內許多建築物倒下，路上的車堵成一團，到處瀰漫著濃密的白煙，時不時會聽到民眾們無助的哀號與尖叫。

    「@realzaidzayn」在推文中表示「卡赫拉曼馬拉什 （Kahramanmaraş）在土耳其強震後的景象。」

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