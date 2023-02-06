土耳其強震天然氣管線被震爆 熊熊大火畫面曝光

土耳其凌晨發生7.8淺層強震，當地天然氣管線不堪負荷爆炸起火。（取自推特）

2023/02/06 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其凌晨發生規模7.8淺層強震，土國與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）天然氣管線不堪強震爆炸，隨即燃起熊熊大火，相關影片在網路瘋傳。

土耳其當地媒體hurriyet報導，土耳其6日凌晨發生百年來首次7.8淺層強震，哈塔伊（Kırıkhan）區Topboğazı村的天然氣管道被震爆起火，火勢蔓延附近農田，截至當地時間9點20分大火尚未被撲滅。

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Topboğazı村長比拉爾（Bilal Alpdoğan）指出，當地有兩處發生爆炸與火災。

土耳其油氣營運商BOTAŞ證實，由於卡赫拉曼馬拉什省至加濟安泰普（Kahramanmaraş – Gaziantep）天然氣管受損，將停止供應12地區天然氣。

社群媒體推特也瘋傳，天然氣引發熊熊大火，照亮清晨昏暗天空，還有民眾拍下烈焰沖天畫面。官方尚未說明大火是否釀成傷亡。

Huge explosion in gas pipelines after an earthquake in Turkey#زلزال_تركيا pic.twitter.com/ndCqqeEEiE — الخُولبني （@ALKhulbni） February 6, 2023

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