土耳其強震天然氣管線被震爆 熊熊大火畫面曝光

2023/02/06 15:37

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其凌晨發生規模7.8淺層強震,土國與敘利亞交界的哈塔伊省(Hatay)天然氣管線不堪強震爆炸,隨即燃起熊熊大火,相關影片在網路瘋傳。

土耳其當地媒體hurriyet報導,土耳其6日凌晨發生百年來首次7.8淺層強震,哈塔伊(Kırıkhan)區Topboğazı村的天然氣管道被震爆起火,火勢蔓延附近農田,截至當地時間9點20分大火尚未被撲滅。

Topboğazı村長比拉爾(Bilal Alpdoğan)指出,當地有兩處發生爆炸與火災。

土耳其油氣營運商BOTAŞ證實,由於卡赫拉曼馬拉什省至加濟安泰普(Kahramanmaraş – Gaziantep)天然氣管受損,將停止供應12地區天然氣。

社群媒體推特也瘋傳,天然氣引發熊熊大火,照亮清晨昏暗天空,還有民眾拍下烈焰沖天畫面。官方尚未說明大火是否釀成傷亡。

Huge explosion in gas pipelines after an earthquake in Turkey#زلزال_تركيا pic.twitter.com/ndCqqeEEiE