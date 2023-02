土耳其百年強震重創上千座建物 公元前知名古城一夕摧毀

2023/02/06 17:55

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其當地時間6日凌晨發生芮氏規模7.8淺層強震,加上遭受波及的鄰國敘利亞,罹難人數已逾640人,引發國際關注。這場天災重創土國大量建物,包括建於2200年前的知名古蹟「加濟安泰普城堡」(Gaziantep Castle)。

根據土耳其《每日晨報》報導,土耳其6日凌晨4點17分(台灣時間上午9點17分)發生規模7.8地震,震央位於該國中南部的加濟安泰普省努爾達伊鎮(Nurdağı),該處鄰近土耳其與敘利亞交界,震源深度僅17.9公里。土國官方表示,強震重創10座城市,超過1700座建築物受損,數百人罹難,上千人受傷,隨著搜救工作繼續,死傷數字持續攀升。

位處震央附近、沙欣貝伊區(Şahinbey)中部的加濟安泰普城堡,部份堡壘在這場地震中被嚴重摧毀,網上照片可以看到古蹟附近散落大量被震落的碎石塊,城堡周邊的擋土牆也倒塌。此外,位於加濟安泰普城堡旁邊、建於17世紀的Şirvani清真寺也受到破壞。

據維基百科介紹,加濟安泰普城堡最早是西臺帝國在現今加濟安泰普市中心一座山頂作為觀景台建造的城堡,後來羅馬帝國將之改建為主要城堡。西元527年至565年間,東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世(Justinianus I)對該城堡進行擴建和翻新。現在外界看到的加濟安泰普城堡是經過多次翻修,於2000年定型的樣子。

❗???????? The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y