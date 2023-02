土耳其強震 機場跑道裂成兩半、高速公路瞬間裂開隆起

2023/02/06 16:59

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其、敘利亞近百年最大強震重創兩國,兩國交界的哈塔伊省(Hatay)不只天然氣管線被震爆,哈塔伊機場跑道、雷伊漢勒地區(Reyhanlı)高速公路也不堪強震擠壓瞬間裂開隆起,航班已全面暫停。

根據土耳其航空新聞AirportHaber報導,哈塔伊機場跑道因強震斷裂,所有航班因此暫停,機場工作人員仍在內持續作業。AirportHaber上傳機場影片顯示,原本跑道裂成兩半,中間隆起的裂縫高度更是成年男子一半身高。

另外,土耳其記者Ragıp Soylu在推特貼出哈塔伊省雷伊漢勒地區高速公路被強震震碎照片,從中可見該路段隆起坍塌幾乎無一處平整,遠處還可見汽車卡在隆起路面。

哈塔伊省長拉赫米多安(Rahmi Doğan)表示,當地多個基礎設施受損,包含州立醫院、警察局,機場跑道也毀損,飛機著陸將受影響。當局緊急在憲兵隊後院成立臨時總部,匯集所有單位,進行救災與後續作業。

Runway in Hatay airport per social media reports. CNNTurk says the airport is damaged pic.twitter.com/y9s8Ei8WzO