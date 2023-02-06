土耳其強震 機場跑道裂成兩半、高速公路瞬間裂開隆起

土耳其敘利亞近百年最大強震重創兩國，哈塔伊機場跑道裂成兩半。（取自Dileep kumar khatri推特）

2023/02/06 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其、敘利亞近百年最大強震重創兩國，兩國交界的哈塔伊省（Hatay）不只天然氣管線被震爆，哈塔伊機場跑道、雷伊漢勒地區（Reyhanlı）高速公路也不堪強震擠壓瞬間裂開隆起，航班已全面暫停。

根據土耳其航空新聞AirportHaber報導，哈塔伊機場跑道因強震斷裂，所有航班因此暫停，機場工作人員仍在內持續作業。AirportHaber上傳機場影片顯示，原本跑道裂成兩半，中間隆起的裂縫高度更是成年男子一半身高。

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另外，土耳其記者Ragıp Soylu在推特貼出哈塔伊省雷伊漢勒地區高速公路被強震震碎照片，從中可見該路段隆起坍塌幾乎無一處平整，遠處還可見汽車卡在隆起路面。

哈塔伊省長拉赫米多安（Rahmi Doğan）表示，當地多個基礎設施受損，包含州立醫院、警察局，機場跑道也毀損，飛機著陸將受影響。當局緊急在憲兵隊後院成立臨時總部，匯集所有單位，進行救災與後續作業。

7,4 şiddetindeki deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti bu hale geldi. https://t.co/GrVfssa9h6 pic.twitter.com/QK3T1jQWZZ — AirportHaber （@AirportHaber） February 6, 2023

Runway in Hatay airport per social media reports. CNNTurk says the airport is damaged pic.twitter.com/y9s8Ei8WzO — Ragıp Soylu （@ragipsoylu） February 6, 2023

土國雷伊漢勒地區（Reyhanlı）高速公路被震毀。（取自Who?推特）

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