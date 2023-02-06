差1秒被壓垮！ 土耳其強震1車驚險逃離 民眾剛逃出建築物就崩塌
事發影片請見︰
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部今發生規模7.8強震，連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感，土耳其傳出許多建物倒塌多人受困，死傷數恐持續攀升，推特流傳多段土耳其與敘利亞建築物因為強震而倒塌的影片。
推特帳號「@Eren50855570」PO出一段影片，影片一開始拍攝者不遠處有棟建築正在往馬路的方向倒塌，馬路上有黑車與白車行駛在路上，眼看建築物的瓦礫要壓向白車，白車油門一踩驚險逃過一劫，周遭瀰漫的白色的煙塵，許多民眾發出無助的喊叫聲。
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推特帳號「@RochexRB27」分享另一段影片，有2名民眾從正準備倒塌的建築物逃出，在第2人逃出後，建築物瞬間倒塌，民眾們開始尖叫奔逃，「@RochexRB27」在推文中表示「敘利亞城市阿勒坡（Alepo）在地震後建築物倒塌的瞬間。」
???? BREAKING NEWS— Eren ☭???????? （@Eren50855570） February 6, 2023
IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa
❤️FUERZA ????????TURQUÍA Y ????????SIRIA | Momentos que colapsan en la ciudad siria de #Alepo edificios que quedaron inestables tras el movimiento telúrico. #RochexRB27— Rochex Rababel Robinson Bonilla （@RochexRB27） February 6, 2023
#earthquake #Sismo #Temblor #Turkey #Terremoto pic.twitter.com/BnsjRVpfTR