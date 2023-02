差1秒被壓垮！ 土耳其強震1車驚險逃離 民眾剛逃出建築物就崩塌

2023/02/06 16:07

白車驚險逃離倒塌建築物

敘利亞民眾剛逃出,建築物就倒塌

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其南部今發生規模7.8強震,連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感,土耳其傳出許多建物倒塌多人受困,死傷數恐持續攀升,推特流傳多段土耳其與敘利亞建築物因為強震而倒塌的影片。

推特帳號「@Eren50855570」PO出一段影片,影片一開始拍攝者不遠處有棟建築正在往馬路的方向倒塌,馬路上有黑車與白車行駛在路上,眼看建築物的瓦礫要壓向白車,白車油門一踩驚險逃過一劫,周遭瀰漫的白色的煙塵,許多民眾發出無助的喊叫聲。

請繼續往下閱讀...

推特帳號「@RochexRB27」分享另一段影片,有2名民眾從正準備倒塌的建築物逃出,在第2人逃出後,建築物瞬間倒塌,民眾們開始尖叫奔逃,「@RochexRB27」在推文中表示「敘利亞城市阿勒坡(Alepo)在地震後建築物倒塌的瞬間。」

???? BREAKING NEWS

IT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa