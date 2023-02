影片曝光！ 敘利亞男童被強震巨大瓦礫壓住 卡在縫隙獲救

2023/02/06 15:28

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其在當地時間週一(6日)凌晨4點17分(台灣時間今上午9點17分)發生芮氏規模7.8強震,地震深度僅17.9公里,屬於淺層強震,土耳其、敘利亞死傷恐持續攀升,推特流傳一段敘利亞有名男童被建築物的瓦礫壓住動彈不得,當地救援隊成功將男童救出的影片。

推特帳號「@ChaudharyParvez」PO出一段影片,可以看到影片一開始有名穿著紅色外套的男童,他的下半身被巨大的瓦礫壓住,整個人卡在狹小的縫隙中動彈不得,附近的救援隊正在搬開周圍的瓦礫,並努力將男童從縫隙中拉出,所幸最後男童被民眾們成功救出。

「@ChaudharyParvez」在推文中表示「救援隊在敘利亞西北部一棟倒塌的建築物廢墟內成功救出男童,7.8的強震造成馬拉蒂亞(Malatya)省南部至少有50人死亡、500多人受傷、140多座建築被毀。」

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k