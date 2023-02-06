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    近百年最大規模7.8強震 重創土耳其、敘利亞至少300人罹難

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，鄰國敘利亞也傳災情，兩國百棟建物倒塌。（美聯社）

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，鄰國敘利亞也傳災情，兩國百棟建物倒塌。（美聯社）

    2023/02/06 14:50

    首次上稿：13:50
    更新時間：14:40

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨發生百年來首次7.8淺層強震，重創該國與鄰國敘利亞，土耳其官方統計已知76人罹難；敘利亞則傳出237人死亡、639人受傷，兩國死亡人數已超過300人；受傷人數超過2千人。美國地質調查局（USGS）則發出橘色警戒，估計死亡人數將介於100至1000人。

    綜合外媒報導，土耳其內政災害與應急管理部表示，自當地時間凌晨4點17分發生7.8級地震後，2小時內再發生42次餘震，最大餘震6.6級，10座城市傳出數百個建物倒塌災情。

    土耳其災難機構（AFAD）發布的最新數據稱，已知76人遇難，另有440人受傷，多數死者都因地震當下熟睡逃生不及，隨著開挖倒塌建物，預估死傷人數恐怕再攀升。

    另外，土耳其強震也重創鄰國敘利亞，當局通報，237人死亡、639人受傷。

    美國地質調查局官網估計，該起地震達死亡人數的橙色警報，恐造成重大人員傷亡釀100死至1000死之間。

    美國地質調查局數據也顯示，該起地震是土耳其100多年來經歷的最強地震，1939年土耳其東部發生了同樣強烈的7.8級地震，造成3萬多人死亡。

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，鄰國敘利亞也傳災情，兩國百棟建物倒塌。（路透社）

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，鄰國敘利亞也傳災情，兩國百棟建物倒塌。（路透社）

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，規模為百年來最大，造成當地百棟建物倒塌。（法新社）

    土耳其於當地6日凌晨發生規模7.8淺層強震，規模為百年來最大，造成當地百棟建物倒塌。（法新社）

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