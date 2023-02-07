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    土耳其強震威力驚人 專家：相當「130顆原子彈持續爆炸43秒」

    土耳其地震專家埃爾詹聲稱，今次大地震威力相當於130顆原子彈。（路透）

    土耳其地震專家埃爾詹聲稱，今次大地震威力相當於130顆原子彈。（路透）

    2023/02/07 00:47

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨發生芮氏規模7.8的淺層強震，連同受波及的敘利亞，罹難人數已超過2300人，引發國際關注。有地震專家指稱，此次地震相當於100多顆原子彈同時爆炸，破壞力相當驚人。

    台灣時間上午9點17分，土耳其中南部發生規模7.8地震，震央位於鄰近與敘利亞交界處的加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı），震源深度僅17.9公里。土國官方表示，此次強震已知造成逾千人罹難、7000人受傷，境內有數千座建物被摧毀，災情相當慘重。

    土國地震專家埃爾詹（Övgün Ahmet Ercan）週一透過推特表示，這場大地震發生的地方位處「死海斷層」、「東安那托利亞斷層」、「阿拉伯-努比亞地盾」及「賽普勒斯弧」這4個斷裂帶的交界處，威力相當於130顆原子彈持續爆炸43秒，破壞力著實驚人。

    埃爾詹指出，這次罹難者這麼多，有一部分原因是這次地震發生在嚴寒的冬天深夜，大多數人們都在睡覺的時後，沒有充足的逃難時間，受困時也容易被活活冷死。

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