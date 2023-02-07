土耳其強震威力驚人 專家：相當「130顆原子彈持續爆炸43秒」

2023/02/07 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日凌晨發生芮氏規模7.8的淺層強震，連同受波及的敘利亞，罹難人數已超過2300人，引發國際關注。有地震專家指稱，此次地震相當於100多顆原子彈同時爆炸，破壞力相當驚人。

台灣時間上午9點17分，土耳其中南部發生規模7.8地震，震央位於鄰近與敘利亞交界處的加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı），震源深度僅17.9公里。土國官方表示，此次強震已知造成逾千人罹難、7000人受傷，境內有數千座建物被摧毀，災情相當慘重。

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土國地震專家埃爾詹（Övgün Ahmet Ercan）週一透過推特表示，這場大地震發生的地方位處「死海斷層」、「東安那托利亞斷層」、「阿拉伯-努比亞地盾」及「賽普勒斯弧」這4個斷裂帶的交界處，威力相當於130顆原子彈持續爆炸43秒，破壞力著實驚人。

埃爾詹指出，這次罹難者這麼多，有一部分原因是這次地震發生在嚴寒的冬天深夜，大多數人們都在睡覺的時後，沒有充足的逃難時間，受困時也容易被活活冷死。

Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem M7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde（Mercalli Cannani） oldu. Felaket büyük.