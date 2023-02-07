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    世仇伸援！世紀強震災情慘重 以色列宣布援助鄰國敘利亞

    以色列總理納坦雅胡6日表示，他已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。（路透）

    以色列總理納坦雅胡6日表示，他已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。（路透）

    2023/02/07 00:41

    〔中央社〕以色列總理納坦雅胡今天宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。這堪稱兩個敵對鄰國之間的罕見合作。

    路透社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫（Tel Aviv）附近一間醫院出席活動時表示，他已下令向今天稍早發生規模7.8強震的土耳其提供援助，空運物資將於傍晚啟程。

    他說，「由於我們也收到為敘利亞眾多強震受害者做這件事（指提供援助）的請求，我已指示提供援助。」

    納坦雅胡後來在電視演說中稱，敘利亞的人道救援請求是透過「一名外交官員」所轉達，但他並未透露該名官員的身份。

    以色列公共廣播公司（Kan）則引述不具名消息來源報導，敘利亞對以色列的援助要求是透過俄羅斯轉達。

    據報導，以色列提供的援助物資包括毯子、帳篷和藥品，且以國當局也表示願意協助收容傷患。

    以色列和敘利亞數十年來一直處於戰爭狀態，期間也有停火期。以色列不僅曾在戈蘭高地（Golan Heights）幫助敘利亞叛軍，2018年還與約旦和美國合作，幫助「白盔」（White Helmet）救援人員及其家屬逃離敘國政府軍勢力範圍。

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