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    土耳其傷亡慘重3原因 專家：200年前發生同等級強震

    土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，有專家指出，同地區上次發生同等級地震已是200年前。（路透）

    土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，有專家指出，同地區上次發生同等級地震已是200年前。（路透）

    2023/02/07 12:29

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前罹難人數已超過4300人。有專家指出，本次地震造成如此慘重的原因，除「地震威力」、「建築物耐震程度」，加上事發於凌晨導致許多民眾在睡夢中喪生，且同地區上次發生同等級地震已是200年前，面對地震的防患程度略有不足。

    BBC報導，倫敦大學學院（University College London，UCL）的風險與減災研究所所長沃克（Joanna Faure Walker）教授受訪時表示，「過去10年來，只有2次大地震與這次土耳其強震一樣，導致如此嚴重的大規模死傷，再往前推10年則只有4次」，並指出加上受災地區過去200年多來沒有發生過類似的大地震或任何警訊，因此面對地震災難的防患準備程度，略低於其他地震頻繁區。

    另據報導指出，造成嚴重破壞與數千人死傷原因，不僅是因為地震的威力，由於這起災難發生在凌晨時分，當時多數民眾幾乎都在家裡睡覺，因此沒有充足的逃難時間，進而導致重大傷亡出現。此外，當地建築物的堅固程度也是其中一項因素。

    英國普茲茅斯大學（University of Portsmouth）研究火山學與風險溝通的博士索拉納（Carmen Solana）表示，「在土耳其南部，特別是敘利亞，抗震的基礎設施並不完善，現今只能依賴災難應對措施來拯救人民生命」，並指出災後24小時搜尋倖存者行動至關重要，「過了48小時之後，倖存人數將會大幅減少」。

    報導也解釋，本次災害是由於阿拉伯板塊往北移動，與位於土耳其的安那托利亞板塊（Anatolian Plate）相撞與摩擦，而導致破壞性極強的地震出現。過去這2個板塊曾在1822年8月13日，引發過一次規模7.4的大地震，對當時19世紀城鎮造成極大的破壞，並在敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo）造成7000人死亡，破壞性餘震甚至還持續將近1年。

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