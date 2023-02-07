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    偉大母親！敘國孕婦受困強震瓦礫堆 在生命最後一刻生出小孩

    土耳其7.8強震後，敘利亞1名孕婦在倒塌建物下生出小孩，但自己也嚥下最後一口氣。（圖擷自@Talhaofficial01推特）

    土耳其7.8強震後，敘利亞1名孕婦在倒塌建物下生出小孩，但自己也嚥下最後一口氣。（圖擷自@Talhaofficial01推特）

    2023/02/07 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕母親太偉大！土耳其6日發生芮氏規模7.8強震，導致境內和敘利亞至少4372人死亡，在敘國阿勒坡災區有1名孕婦受困在倒塌的建物下，拚命讓嬰兒平安出生但自己也嚥下最後一口氣。

    巴基斯坦記者塔拉赫（Talha Ch）在推特分享了一段影片，只見挖土機和救援人員站在一處瓦礫堆旁，緊接著1名男子就抱著剛出生的嬰兒跑出來，其他人則丟來毯子似乎想讓嬰兒保暖。

    塔拉赫指出，受困瓦礫下的孕婦在生出小孩後不久便過世，而這段影片也旋即在推特上瘋傳，目前已將近百萬人次觀看，不少網友都在留言悲喊自己看了心都碎了，並紛紛為嬰兒送上祝福。

    相關影片請見︰

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