偉大母親！敘國孕婦受困強震瓦礫堆 在生命最後一刻生出小孩

〔即時新聞/綜合報導〕母親太偉大!土耳其6日發生芮氏規模7.8強震,導致境內和敘利亞至少4372人死亡,在敘國阿勒坡災區有1名孕婦受困在倒塌的建物下,拚命讓嬰兒平安出生但自己也嚥下最後一口氣。

巴基斯坦記者塔拉赫(Talha Ch)在推特分享了一段影片,只見挖土機和救援人員站在一處瓦礫堆旁,緊接著1名男子就抱著剛出生的嬰兒跑出來,其他人則丟來毯子似乎想讓嬰兒保暖。

塔拉赫指出,受困瓦礫下的孕婦在生出小孩後不久便過世,而這段影片也旋即在推特上瘋傳,目前已將近百萬人次觀看,不少網友都在留言悲喊自己看了心都碎了,並紛紛為嬰兒送上祝福。

The moment a child was born ???? His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW