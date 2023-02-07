土敘邊境大地震 災民冒低溫倉皇逃命

救難人員6日在土耳其南部的馬拉特雅（Malatya）救出一名嬰兒。（美聯社）

2023/02/07 04:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其和敘利亞接壤地帶6日凌晨發生芮氏規模7.8強震，迄今已造成至少2300多人喪命，無數民眾被困在瓦礫堆中從此一睡不醒，生還者則在接近攝氏零度且下雨的天氣中倉皇逃命，面臨交通中斷無處可去，輸電線和天然氣管線毀損、以致供暖及供電困難，以及醫療資源不足等困境。

⁡土國南部阿達納省省會阿達納市一名學生Muhammet Faith Yavus向美聯社表示，光是他家附近就有3座建築物倒塌，他逃出時還聽到1名被壓在瓦礫堆下的生還者，不斷向搜救人員呼叫，「我整個人氣力放盡」。

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在東部迪亞巴克爾省，吊車不斷挖開倒塌公寓大樓的殘骸，搜救人員和民眾也並肩合作，以接龍方式搬開瓦礫，持續以擔架將傷患救出。據了解，迪亞巴克爾至少有17座建物倒塌，1名骨折婦女坐上救護車時，還掛心著仍在廢墟裡的2個兒子。

在敘利亞災區，主要由反抗軍控制的伊德利布省被政府軍圍困多年，且經常被政府軍或俄軍轟炸，只能就近接收土耳其的援助，包括食物和醫療。敘國民間防衛團體（Syrian Civil Defence）形容當地處境「悲慘」，倒塌的建物及埋在其中的民眾不計其數。阿茲馬林鎮（Azmarin）還有罹難的兒童，僅能簡單以毛毯包裹送往醫院。

另據《中央社》報導，2名旅居震央附近的台灣人回報平安，但其中1人的家屬仍在倒塌房屋中待援。土國尚勒烏爾法省（Sanliurfa）也有19座建物倒塌，旅居當地的邱小姐表示，地震當時晃動長達5、6分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，她隨即和家人帶著緊急物資到空曠地避難。

敘利亞救難人員6日在北部城市阿夫林（Afrin）的瓦礫堆中搜救生還者。（美聯社）

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