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    土耳其少年被困瓦礫堆24小時獲救 記者高喊：奇蹟！

    14歲少年Can Gürsoy被困瓦礫堆1天後成功獲救。（圖擷取自「@hippomanick」推特）

    14歲少年Can Gürsoy被困瓦礫堆1天後成功獲救。（圖擷取自「@hippomanick」推特）

    2023/02/07 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，當地持續進行搜救中，外媒指出14歲少年Can Gürsoy被困瓦礫堆1天後成功獲救，記者現場直播時歡呼「我們正在見證奇蹟！」影像曝光後引起大量網友迴響。

    綜合外媒報導，土耳其CNN記者厄茲圖爾克（Fulya Öztürk）在土耳其中南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）市中心進行連線播報，搜救人員尋獲14歲少年Can Gürsoy，歷經被困在瓦礫堆24小時候後順利救出。

    畫面可見，數名救難人員使用擔架抬著少年穿越人群，直接送到救護車上。厄茲圖爾克說：「終於，他獲救了！我們見證一場奇蹟」，隨後少年已送院治療，目前尚不清楚細部身體狀況，有網友看到影像直呼「感謝上帝！」。

    據官方數據統計，土耳其與敘利亞在此次強震中合計至少4372人死亡，在土耳其國內則有至少5606座建築物倒塌。

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