跟時間賽跑！土耳其強震大量兒童死傷 醫曝︰醫療資源嚴重不足

土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，不少國家陸續派出救援隊前往協助救災。（路透）

2023/02/07 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，2國死亡人數目前已逾4300人以上，並有近萬人受傷。敘利亞1名的醫生描述自己劫後餘生的經歷，表示現在有大量傷者湧入醫院，其中有不少年幼的兒童，然而當地醫療資源十分匱乏，因此所有醫護與搜救人員都在與時間賽跑。

綜合外媒報導，土耳其南部與敘利亞北部6日連續發生2起強震，分別為規模7.8與7.5強震，之後更接連發生數十起餘震，導致死傷人數逐漸攀升。雖然已有不少國家陸續派出救援隊前往協助救災，但聯合國則預估死亡人數恐怕還會繼續增加，可能會上升至2萬多人。

請繼續往下閱讀...

敘利亞醫生薩洛姆（Osama Sallom）向當地媒體表示，他所任職的醫院目前已收治超過400多名傷者，然而有50多人死亡，「大多數傷者都是被困在瓦礫下，還有許多傷者是因為寒冷與失血而身亡的兒童，我們目前仍在廢墟中尋找生還者，但是天氣非常寒冷，因此增加了搜救困難度」。

薩洛姆回想起強震生發當下，心有餘悸表示當時地震所發出的陣陣轟隆聲，一度讓他以為是居住地再次遭到軍隊轟炸，「我當時以為自己死定了，我探頭往外一看，以為會看到戰鬥機正在轟炸建築物」，後來每5分鐘就發生一次強烈餘震，讓他與家人都非常害怕。

薩洛姆還提到，由於目前醫院病床不夠，大量傷者都只能躺在地上，而且他們也極度缺乏醫療資源來救治這些傷者，「我很難過，感覺這起事件對敘利亞人民造成狠大的傷害，因為我們是1個長期飽受戰亂的國家，如今感覺好像又發生戰爭，大量藥物與醫療用品將在數小時內消耗完，我們正在失去拯救兒童的希望」。

敘利亞當地1名醫生表示，搜救行動送來大量的傷者，其中有不少事年幼的兒童，然而他們現在極度缺乏醫療資源來救治這些傷者。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法