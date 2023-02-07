土耳其世紀強震！至少120次餘震 77起規模4.0以上

土耳其於當地時間6日清晨，在靠近敘利亞北部交界處發生芮氏規模7.8的淺層強震，後續餘震超過120次。（法新社）

2023/02/07 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於當地時間6日清晨，在靠近敘利亞北部交界處發生芮氏規模7.8的淺層強震，後續餘震超過120次，美國地質調查局（USGS）指至少有77起規模4.0以上，且有3次規模在6.0以上。此外，由於強震發生時天未亮，加上當地氣候嚴寒，都對搜救造成困難，土耳其及敘利亞也持續傳出更多傷亡。

土耳其南部與敘利亞北部交界處於當地時間週一清晨4點17分（台灣時間週一上午9點17分），發生芮氏規模7.8、震源深度僅17.9公里的強震，這不僅是該區域約一世紀以來最大的地震，也是自2021年8月以來，美國地質調查局（USGS）有紀錄的全球最強地震。

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土耳其本次強震發生在清晨4點多，許多人都在睡夢中，加上附近為人口稠密地區，當地的建築結構又較為薄弱，據土耳其災害與應急管理局（AFAD）統計，土耳其已有至少5606間建物倒塌。在強震發生後，當地持續發生餘震，AFAD指後續已發生至少120次餘震。因此這波強震讓當地災情持續擴大，自昨日以來死傷人數也不斷上升。

美國地質調查局更指出，規模7.8強震發生後，至少有77起規模4.0以上的餘震，且有3次規模在6.0以上。在發生規模7.8強震的9小時後，還發生規模7.5的強震。據指餘震沿著土耳其南部破裂的斷層帶延伸，擴及西南與東北，範圍超過300公里，從與敘利亞的邊界一直延伸到馬拉蒂亞省。

據統計，包含土耳其及敘利亞已確認至少有3830人死亡，其中土耳其的死亡人數至少2379人，並有1萬4483人在地震中受傷，敘利亞的受傷人數也攀升到3531人，兩國合計超過1.8萬人受傷。

當局指出，地震發生後已有近萬名救難人員被分配到10個遭受強震襲擊的省份，但受災範圍很大、人手有限，到週一晚間仍有一些地方還在等待救難人員到場，許多民眾只能徒手在瓦礫堆中挖掘，試圖找到受災的親人，狀況十分悽慘。

土耳其世紀強震，由於強震發生時天未亮，加上當地氣候嚴寒，都對搜救造成困難，土耳其及敘利亞也持續傳出更多傷亡。（法新社）

美國地質調查局指出，規模7.8強震發生後，至少有77起規模4.0以上的餘震，且有3次規模在6.0以上。在發生規模7.8強震的9小時後，還發生規模7.5的強震。（路透）

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