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    土耳其「抗震百萬豪宅」瞬間崩塌 驚悚畫面曝！

    土耳其南部城市一棟每戶要價數百萬台幣、標榜「抗震」的豪宅，在遭逢2次強震後竟應聲倒塌。（圖擷取自@ozgur_adanali推特）

    土耳其南部城市一棟每戶要價數百萬台幣、標榜「抗震」的豪宅，在遭逢2次強震後竟應聲倒塌。（圖擷取自@ozgur_adanali推特）

    2023/02/07 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處6日發生芮氏規模7.8、7.5強震，且後續餘震不斷，已知逾4300人罹難，各地頻傳災情，有大批建物毀壞。現傳出土耳其南部城市一棟每戶要價數百萬台幣、標榜「抗震」的豪宅，在遭逢2次強震後竟應聲倒塌，驚悚瞬間全被一旁目擊者給錄下。

    綜合外媒報導，位在土耳其南部的城市馬拉蒂亞（Malatya），是本次地震受災最嚴重的地區之一，有網友上傳該地區一棟號稱「抗震」、名為伊蘇爾公寓（Asur Residences）的高樓大廈，在地震發生後應聲倒塌的驚悚影片。

    從影片中可看到，這棟剛落成不久的高樓大廈，外表看起來十分光鮮亮麗，然而在發生地震當下時，該建築的下半部竟突然解體，接著在雪地裡揚起滾滾濃煙與粉塵，位於較低的樓層更是陷入地下。所幸高樓層並未連帶崩壞，而在一旁目擊全程的民眾，則被嚇得紛紛放聲尖叫逃離。

    另據報導指出，這棟倒塌的高樓大廈建於2021年，建商則為伊斯哈克建設（İs-hak İnşaat），根據該建商的官方網站介紹，倒塌的高樓大廈符合土耳其最新的防震規定，包括鋼筋混凝土及抗震基礎設施，因此裡面的一間套房訂價高達285萬里拉（約新台幣454.7萬）。

    影片中倒塌的高樓大廈，號稱符合土耳其最新的防震規定，且裡面的一間套房訂價高達285萬里拉（約新台幣454.7萬）。（圖擷取自İs-hak İnşaat官網）

    影片中倒塌的高樓大廈，號稱符合土耳其最新的防震規定，且裡面的一間套房訂價高達285萬里拉（約新台幣454.7萬）。（圖擷取自İs-hak İnşaat官網）

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