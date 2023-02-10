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    振奮人心！1歲半女嬰與親友被困96小時後 一家五口全生還

    社群平台今（10）日傳出一段影片，一名1歲半女嬰艾爾巴拉齊和她的4名親屬，歷經96小時終於被救難人員尋獲，一家五口幸運生還。（圖擷取自「@ahmetcinpendik」推特、本報合成）

    社群平台今（10）日傳出一段影片，一名1歲半女嬰艾爾巴拉齊和她的4名親屬，歷經96小時終於被救難人員尋獲，一家五口幸運生還。（圖擷取自「@ahmetcinpendik」推特、本報合成）

    2023/02/10 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部於當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，據土國和敘利亞統計有超過2萬死亡，死傷慘重，搜索行動持續中。社群平台今（10）日傳出一段影片，土耳其一名1歲半女嬰和她的其他4名親屬，歷經96小時後終於被救難人員尋獲，一家五口幸運生還，消息曝光引起外界矚目。

    根據《半島電視台》報導，救難團隊今日稍早在哈塔伊省安塔基亞市（Antakya）一棟倒塌建築廢墟中，找到一名1歲半女嬰艾爾巴拉齊（Sela Elbarazi），還有她的父母親、哥哥、叔叔，一家五口被困約96小時後全數幸運生還，已獲得醫療照護。

    公開畫面可見，救難團隊聚集從瓦礫中移出女嬰後，接著讓她躺在擔架上抬出，其他親屬也接續被抬出廢墟，並送醫治療。

    影像曝光後，引起許多網友紛紛討論與留言，有人說「感謝所有救難人員」、「很高興他們被救出，謝謝救難人員，真主是偉大的」。

    規模7.8強震震央位於土耳其中南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），影響至少1300萬人，包括阿達納（Adana）、阿德亞曼（Adiyaman）、迪亞巴克爾（Diyarbakir）等數十個城市。

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