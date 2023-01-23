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    影片曝光！英國首相強森親訪烏克蘭布查鎮 與當地居民互動

    強森訪問布查影片已經在推特流傳。（圖擷自推特）

    強森訪問布查影片已經在推特流傳。（圖擷自推特）

    2023/01/23 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕前英國首相強森（Boris Johnson）本週日突然出訪烏克蘭，除了與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤外，他也親自訪問基輔郊區布查鎮（Bucha）和博羅江卡（Borodyanka），如今強森訪問布查的影片已經在推特流傳。

    東歐網媒「NEXTA」在推特PO出一段影片，影片中可以看到前英國首相強森在與居民們短暫的攀談與互動後，在隨扈的陪同下上了一輛黑色的轎車，「NEXTA」在推文中表示「前英國首相強森今天訪問了布查。」

    強森對布查鎮市長承說「只要有需求，英國持續堅持支持烏克蘭」，英國現任首相蘇納克（Rishi Sunak）的新聞秘書也表示，蘇納克支持所有同事展現英國對烏克蘭支持，英國會繼續援助烏國。

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