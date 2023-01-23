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    態度軟化 德國外長：不反對波蘭援烏「豹-2」主戰車

    德國外長德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（美聯社資料照）

    德國外長德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（美聯社資料照）

    2023/01/23 08:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國近期因為軍援問題面臨國際壓力，各國均關注德國是否會同意歐洲各國援助德製「豹-2」主戰車給烏克蘭。面對軍援壓力，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日鬆口表示，如果波蘭向烏克蘭移交德國製造的「豹-2」，德國不會反對。

    貝爾伯克接受法國電視台 LCI 採訪時，宣示上述立場。稍早，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）放話說，如果德國當局仍然不同意，波蘭會自行建立一個較小的多國聯盟，直接向烏克蘭軍援「現代化的主戰車」，言下之意就是要跳過德國逕自援烏「豹-2」。

    當被問及如果波蘭在未經德國批准的情況下移交其「豹-2」會發生什麼情況時，貝爾伯克說：「我們不會擋路。目前還沒有提出這個問題，但如果有人問我們，我們不會故步自封。」

    「我們知道這些戰車有多重要，這就是我們現在與我們的合作夥伴討論這個問題的原因……我們必須確保人命得到拯救，烏克蘭的領土得到解放」，她補充說。

    記者問她是否正確理解，如果波蘭向烏克蘭派遣「豹-2」，德國不會反對。貝爾伯克回答：「你沒聽錯！」

    德國不反對波蘭向烏克蘭提供「豹-2」。圖為德國現役「豹-2A7」型戰車。（法新社資料照）

    德國不反對波蘭向烏克蘭提供「豹-2」。圖為德國現役「豹-2A7」型戰車。（法新社資料照）

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