為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    統測爆監考疏失「影響作答」 測驗中心：釐清事件後討論補救措施

    統測今遭全教會爆監考疏失，影響學生作答。圖為考試示意圖，與事件無關。（技專校院入學測驗中心提供）

    統測今遭全教會爆監考疏失，影響學生作答。圖為考試示意圖，與事件無關。（技專校院入學測驗中心提供）

    2025/04/26 21:14

    〔記者楊綿傑／台北報導〕統測今下午考共同科目國文及英文，傳出彰師附工有試場發生監考疏失，影響考生作答，全教會要求道歉並給予受影響考生補償，技專校院入學測驗中心回應，將釐明詳細發生情形，後續將提送試務工作委員會討論補救措施，以維護考生權益。

    114學年度統測今下午1時30分舉行共同科目「國文科」及「英文科」測驗。根據技專校院入學測驗中心資料，全國共設有32個考區、66個分區，應試人數6萬6311人。「國文科」缺考3550人，缺考率為5.35%；「英文科」缺考3,657人，缺考率5.51%。整體考試流程順利，考場秩序良好，未有重大違規通報。

    不過全教會指出，國文科考試時，彰師附工至少有2間試場的考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致錯過正式作答時間。而根據簡章，身分證並非必須攜帶證件，監考人員要求考生離場取證，已違反規定，並嚴重侵害考生應考權益。要求測驗中心應道歉、給予考生補償、加強監試人員訓練等。

    對此事件，記者致電技專校院入學測驗中心，詢問查證情況及後續可能如何處置，技專校院入學測驗中心回應，將釐明該案詳細發生情形，後續將提送試務工作委員會討論補救措施，以維護考生權益。

    另外，技專校院入學測驗中心提到，今日共接獲8名突發傷病考生通報，已即時啟用5間備用試場，妥善因應緊急情況，確保考生應試權益不受影響。另今日考場內發生多數違規事件，為攜帶手機進入考場，已提報試務工作委員會，將依相關規定進行後續處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播