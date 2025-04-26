統測爆監考疏失「影響作答」 測驗中心：釐清事件後討論補救措施

統測今遭全教會爆監考疏失，影響學生作答。圖為考試示意圖，與事件無關。（技專校院入學測驗中心提供）

2025/04/26 21:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕統測今下午考共同科目國文及英文，傳出彰師附工有試場發生監考疏失，影響考生作答，全教會要求道歉並給予受影響考生補償，技專校院入學測驗中心回應，將釐明詳細發生情形，後續將提送試務工作委員會討論補救措施，以維護考生權益。

114學年度統測今下午1時30分舉行共同科目「國文科」及「英文科」測驗。根據技專校院入學測驗中心資料，全國共設有32個考區、66個分區，應試人數6萬6311人。「國文科」缺考3550人，缺考率為5.35%；「英文科」缺考3,657人，缺考率5.51%。整體考試流程順利，考場秩序良好，未有重大違規通報。

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不過全教會指出，國文科考試時，彰師附工至少有2間試場的考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致錯過正式作答時間。而根據簡章，身分證並非必須攜帶證件，監考人員要求考生離場取證，已違反規定，並嚴重侵害考生應考權益。要求測驗中心應道歉、給予考生補償、加強監試人員訓練等。

對此事件，記者致電技專校院入學測驗中心，詢問查證情況及後續可能如何處置，技專校院入學測驗中心回應，將釐明該案詳細發生情形，後續將提送試務工作委員會討論補救措施，以維護考生權益。

另外，技專校院入學測驗中心提到，今日共接獲8名突發傷病考生通報，已即時啟用5間備用試場，妥善因應緊急情況，確保考生應試權益不受影響。另今日考場內發生多數違規事件，為攜帶手機進入考場，已提報試務工作委員會，將依相關規定進行後續處理。

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