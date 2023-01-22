向俄示好！南非：約13國有意加入金磚國家 近半已提交申請

南非駐俄羅斯大使今日聲稱，大約有13個國家表示有意願加入「金磚國家」，當中近一半國家已提交正式申請加入該組織。圖為2022年金磚國家峰會線上會議。（美聯社）

2023/01/22 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕南非駐俄羅斯大使馬克圖卡（Mzuvukile Maqetuka）今（22）日指稱，大約有13個國家表達加入「金磚國家（BRICS）」意願，當中近半已提交正式申請加入。

綜合媒體報導，馬克圖卡今天透過《俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）》指出，現在約有13個國家希望能夠加入金磚國家，已經有6個國家正式提交申請，尚有一些國家也有表達意願。馬克圖卡估計，基本上已提交申請的國家會享有優先加入的權利。

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據報導，提交申請的國家分別是阿爾及利亞、埃及、伊朗、巴林、沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國。

「金磚國家」預計在今年8月舉行峰會，目前的輪值主席南非極力邀請俄羅斯總統普廷出席，另一方面，馬克圖卡也對Sputnik提到，南非有興趣加強與俄羅斯在礦產勘探和生產方面的合作，同時吸引俄方在南非能源領域的投資。

「金磚國家」並非國際組織，最初為巴西、俄羅斯、印度、中國等4個新興市場國家，以國名第一個字母「BRIC」被稱為「金磚4國」，後來2010年加入南非，成為「金磚5國」。自2009年首度舉行金磚峰會後，開始商討彼此合作。由於這5國人口與領土占全球相當大的部分，被視為世界經濟成長中不可忽視的勢力。

不過，自從南非加入後，金磚國家就一直沒有擴增會員，馬克圖卡進一步解釋，針對擴員議題，所有成員國都是持歡迎的立場，只是須訂定確切接納方式，「現在南非作為主席國，將會妥善處理這個問題，在我們南非任期內，擴員會列入優先事項之一」。

馬克圖卡也說，依照金磚國家運作方式「共識原則」，接收哪些新成員的申請決定將交由所有成員國共同討論。有消息指出，金磚國家期望能在今年年底前決定允許哪些新的國家加入。

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