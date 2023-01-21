俄間諜船現身夏威夷附近公海 美艦監視

美國海岸防衛隊一月的一段影片顯示，值此俄烏戰爭方興未艾之際，一艘俄國間諜船被發現出沒於夏威夷州外海。（美聯社）

2023/01/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部十九日表示，一艘俄羅斯間諜船日前被發現出沒於夏威夷州海岸外的公海，儘管此等情況並不罕見，但值此俄國入侵烏克蘭並揚言動用核武之際，該俄艦逼近美國引發更大關注。在此同時，針對南非宣布下月與中俄海軍舉行聯合演習，美國表示關切與恕難苟同。

俄烏戰爭時機敏感 尚未有威脅舉動

這艘過去幾週在西太平洋的夏威夷附近海域航行的俄國海軍許雅級（Vishnya）偵察艦「卡瑞里亞」（Kareliya），一直在美國海岸防衛隊的監視下。美國國防部副新聞秘書辛赫說，她無法說明該艦現在為何在此航行，畢竟目前正值俄烏交戰的審慎警惕的時間點；美國海岸防衛隊仍在監視該艦，該艦也一直維持在公海上；美方並未目睹該艦有任何不安全或不專業的行為，並預期俄方會依據國際法持續讓該艦航行於公海。

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懸掛外國國旗的軍艦現身美國專屬經濟區既不違法也不反常，美國海岸防衛隊去年九月在阿拉斯加州基斯卡島附近進行例行巡邏時，就遇到包括飛彈巡洋艦與驅逐艦在內的中俄海軍船隊。

華府過去的公開聲明稱，俄國偵察艦逼近通常不會對美國軍艦或商船構成立即威脅。美國海軍退役軍官、智庫蘭德公司研究員馬丁（Bradley Martin）也說，該俄國偵察艦的活動看似更像是「例行公事，而非（有何）不尋常興趣；他懷疑該俄艦主要是觀察「港口進出活動，特別是未排定的活動，但看似應與俄烏戰爭無直接關聯。」

此外，南非日前宣布，將從二月十七日到廿七日於該國德爾班與查理茲灣之間的外海，與中俄海軍舉行代號為「莫西」（Mosi、茨瓦納語「煙霧」之意）、自二○一九年底以來的三國第二度聯合海上演習。中、俄、南非、巴西、俄羅斯都是「金磚國家」（BRICS）成員國，南非多數民眾支持政府拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭的立場。

對此，與南非有數十年戰略夥伴關係的美國立即表示難以苟同。美國駐南非大使館發言人費爾德曼說，美方關切南非將與正血腥且非法入侵烏克蘭的俄羅斯舉行聯合演習，並鼓勵南非當局在軍事上與其他共同承諾保障人權與遵守法治的民主國家合作。

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