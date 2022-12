超大火團竄出！南非油罐車撞陸橋大爆炸 已10死逾50傷

2022/12/24 20:06

〔即時新聞/綜合報導〕南非博克斯堡(Boksburg)今(24)日發生嚴重爆炸事件,一輛油罐車穿越高度較低的陸橋時不慎撞上,起火引發大爆炸,目前已知造成10人死亡,超過50人受傷,確切傷亡數字仍在統計當中。

綜合外媒報導,爆炸地點在坦博公立紀念醫院(Tambo Memorial Hospital)附近,從推特上流出的畫面可發現,油罐車撞上陸橋就已開始起火,沒多久後突然大爆炸,火團覆蓋了一大半畫面,另有民眾拍到傷者徒步逃離現場,痛苦等待救援畫面,過程驚悚。

請繼續往下閱讀...

當地警消指出,救難人員抵達現場發現數名罹難者,以及許多嚴重灼傷傷者。當局成立緊急應變中心,當地豪登省州長Panyaza Lesufi說,爆炸造成10人死亡,超過50人受傷。報導也指出,傷者包含6名趕來救援的消防員。

Massive explosion in Boksburg after gas tanker involved in accident. pic.twitter.com/tb0U22AlzC