超大火團竄出！南非油罐車撞陸橋大爆炸 已10死逾50傷

油罐車撞上陸橋起火燃燒，沒過多久就大爆炸，目前已知造成10人死亡。（圖翻攝自推特）

2022/12/24 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕南非博克斯堡（Boksburg）今（24）日發生嚴重爆炸事件，一輛油罐車穿越高度較低的陸橋時不慎撞上，起火引發大爆炸，目前已知造成10人死亡，超過50人受傷，確切傷亡數字仍在統計當中。

綜合外媒報導，爆炸地點在坦博公立紀念醫院（Tambo Memorial Hospital）附近，從推特上流出的畫面可發現，油罐車撞上陸橋就已開始起火，沒多久後突然大爆炸，火團覆蓋了一大半畫面，另有民眾拍到傷者徒步逃離現場，痛苦等待救援畫面，過程驚悚。

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當地警消指出，救難人員抵達現場發現數名罹難者，以及許多嚴重灼傷傷者。當局成立緊急應變中心，當地豪登省州長Panyaza Lesufi說，爆炸造成10人死亡，超過50人受傷。報導也指出，傷者包含6名趕來救援的消防員。

Massive explosion in Boksburg after gas tanker involved in accident. pic.twitter.com/tb0U22AlzC — The Citizen News （@TheCitizen_News） December 24, 2022

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