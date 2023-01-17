軍武百科》沙場利器！ 英援烏FV430「鬥牛犬」裝甲運兵車

英國將援助烏克蘭FV430「鬥牛犬」履帶式裝甲運兵車。（圖取自英國國防部推特）

2023/01/17 18:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防大臣華勒斯16日公布對烏軍援細節，除了備受矚目的「挑戰者2式」戰車連與「AS-90」自走砲外，還意外加碼提供FV430 Mk.3「鬥牛犬」（Bulldog）裝甲運兵車，成為一大亮點。

清單中沒有公布「鬥牛犬」具體援助數量，但華勒斯指出，此波援烏的裝甲車總數將達「數百輛」。

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根據公開資料，「鬥牛犬」履帶式裝甲運兵車是FV430裝甲運兵車的改進型，「鬥牛犬」安裝了爆炸反應裝甲和對抗IED（簡易爆炸裝置）的干擾器，一些部位裝有柵欄裝甲以抵禦火箭推進榴彈（RPG）。

作為裝甲輸送車，它配備的武器為車頂的一挺配有透明防彈護盾的7.62釐米機槍，由於城市戰的危險來自四面八方，機槍提供車內遙控功能。另外，該車還有2具三聯裝煙霧彈發射器。

「鬥牛犬」有2名車組人員（司機和車長），最多運載8名士兵，乘員可以通過電動尾門，也可通過車頂艙門出入。動力上，更換了新型「羅爾斯羅伊斯」（Rolls Royce，中文譯名與同名汽車業務品牌「勞斯萊斯」有所區別）K60多燃料發動機，最大輸出240馬力；傳動系統和一些零部件也升級，增強了制動系統，還加裝了空調。因此，它的越野能力、最大速度、行程和可靠性都得到了提高。

雖然「鬥牛犬」本身沒有兩棲能力，但或許它可以和原版車一樣，加裝浮渡套件，用履帶划水推進來獲得該能力。

◎FV430 Mk.3「鬥牛犬」性能諸元

乘員：2+8人

重量：15.3噸

長度：5.25米

寬度：2.8米

高度：2.28米

動力：羅爾斯羅伊斯K60多燃料引擎，輸出240馬力

武器：1挺7.62釐米機槍，備彈1000發

最大時速：72公里

行程：590公里

（資料來源：英國國防部、維基百科）

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