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    呼籲盡快軍援 烏駐德大使：德製武器事關烏克蘭存亡

    烏克蘭駐德國大使馬克耶夫表示，德國武器、德國戰車對於烏克蘭的存亡極為重要。圖為德國「豹-2」戰車。（路透）

    烏克蘭駐德國大使馬克耶夫表示，德國武器、德國戰車對於烏克蘭的存亡極為重要。圖為德國「豹-2」戰車。（路透）

    2023/01/17 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭日前宣布向烏克蘭提供德製「豹-2」主戰車，芬蘭也有意提供「豹-2」，不過能否提供，仍須等待德國政府點頭，烏克蘭駐德國大使馬克耶夫（Oleksii Makeiev）表示，德國武器、德國戰車對於烏克蘭的存亡極為重要，已經沒有太多時間討論此事。

    根據《德國之音》報導，馬克耶夫接受德國《德新社》訪問時提到，烏克蘭並非要求德國士兵或美國士兵來協助戰鬥，而是需要武器，德國的武器與戰車對烏克蘭的生死存亡來說非常重要。

    馬克耶夫表示：「德國防空系統幫助我們擊落飛彈，德國戰車將幫助我們收復更多的領土，如此一來，俄羅斯人在烏克蘭國土實施的暴行將減少，德國武器能拯救生命。」馬克耶夫強調：「我希望我們的盟國能夠理解這點，並採取適當的行動。」

    「豹-2」製造商萊茵金屬表示，如果德國政府決定讓萊茵金屬把庫存的「豹-2」整備後援助烏克蘭，最快也得等到2024年。

    萊茵金屬執行長派培格（Armin Papperger）指出，目前萊茵金屬有22輛「豹-2」和88輛「豹-1」戰備庫存，但是整備費用需要好幾億歐元，整備年久失修的戰車不是只有重新上漆，也要重新回復到戰備狀態，等於全部拆開翻新，耗時需1整年。

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