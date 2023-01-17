英國援烏大批戰車、自走砲 陸軍參謀長坦言：英軍被暫時削弱

英國陸軍總參謀長桑德斯上將在內部信函中示警，對烏軍援某種程度上暫時削弱了英軍戰力，盡快恢復陸軍作戰能力非常重要。圖為前往視察在英受訓烏軍士兵的桑德斯。（圖擷取自烏克蘭陸軍臉書粉絲專頁）

2023/01/17 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國強化對烏克蘭軍援，提供烏克蘭戰車、自走砲及裝甲車等軍備，不過英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）上將在內部信函中示警，對烏軍援某種程度上暫時削弱了英軍戰力，盡快恢復陸軍作戰能力非常重要。

綜合外媒報導，針對英國對烏克蘭提供大批軍援，桑德斯在內部信函中提到，烏克蘭現在需要英國的戰車和槍械，「我知道他們會好好利用這些軍備」，而英國的軍援承諾也會鼓勵其他盟國效仿，提供烏克蘭更多能「贏得戰爭」的武器。

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桑德斯指出，放棄這些軍備與能力將使英軍變弱，這點不可否認，這對英軍的戰車成員與砲兵影響最大，但這項決定也提供加速軍隊現代化與轉型的機會。桑德斯表示，英國的選擇將影響英國動員軍隊應對俄羅斯持久威脅及旅行北約義務的能力，而確保俄羅斯在烏克蘭戰敗，這會讓英國更安全。

桑德斯強調︰「我們必須及時恢復和增強軍隊的作戰能力，以增強我們的戰鬥聲譽，並保持我們在北約中作為主要歐洲盟友的地位。」英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）16日在國會報告時也提到，對烏軍援的同時也會推動陸軍現代化，特別是在火砲方面。

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