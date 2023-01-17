基輔頻遭轟炸已達臨界點 市長：急需防空系統

基輔市長維塔利·克里契科（圖左）指俄羅斯飛彈攻擊使基輔的公共設施負擔隨時可能崩潰，右為弟弟弗拉基米爾·克里契科。（歐新社）

2023/01/17 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔（Kyiv）市長昨（16日）受訪表示，俄羅斯的飛彈攻擊、再加上寒冬的低溫，使基輔市政團隊承受越來越大的壓力，基輔的基礎設施負擔已達臨界點，將隨時可能崩潰，呼籲盟友盡快交付防空飛彈系統，助烏軍抵禦俄軍飛彈攻擊。

據《路透》報導，基輔市長維塔利·克里契科（Vitali Klitschko）和他的弟弟弗拉基米爾·克里契科（Wladimir Klitschko）受訪表示，烏克蘭的盟友必須盡快交付防空飛彈系統，幫助烏軍抵禦俄羅斯飛彈攻擊。兩人指責莫斯科當局以平民和基礎設施為目標，已經威脅到基輔冬季的電力、自來水和供暖系統。

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今年在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（WEF）昨日開幕，維塔利接受《路透》訪問說道：「我們不常提到崩潰，但現在卻即將發生，俄羅斯飛彈持續摧毀基輔的關鍵基礎設施」，他補充說明，目前首都的能源供應已經短缺近30%，「烏克蘭現在非常寒冷，失去電和暖氣人們將無法生活，我們正為生存而戰」。

維塔利的弟弟弗拉基米爾則說：「重要的是（北約國家）不能猶豫，越早交付武器越好，否則基輔將失去僅剩的基礎設施，更嚴重的將失去我們的人民」，弗拉基米爾也說，戰爭預計會持續升級，進一步波及烏克蘭北部。

烏克蘭代表團此行前往世界經濟論壇，原打算討論未來重建事宜，希望各國評估戰後對烏克蘭的投資意願，但如今他們卻更急欲獲得當下的援助。歐洲復興開發銀行（EBRD）首席經濟學家亞沃奇克（Beata Javorcik）指出，當務之急就是幫助烏克蘭度過這個冬天，並保護其經濟盡可能完好無損。

亞沃奇克告訴《路透》：「挑戰在於，即便軍事活動受到地理條件限制，但基礎設施仍不斷被破壞，將使民間企業難以運作」。歐洲復興開發銀行去年針對烏國能源、交通和其他重要基礎設施，投入約17億歐元（約新台幣558.24億元），但數字顯示去年烏克蘭經濟仍萎縮了近35%。

基輔冬季的電力、自來水和供暖系統均受到威脅。圖為俄羅斯戰車被俘後綁上烏國國旗顏色的絲帶。（路透）

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