衛報分析：烏軍要取得突破 需要約100輛戰車

英國宣布援烏14輛「挑戰者2型」主力戰車，但專家直指數量仍不足以讓烏軍發動攻勢。（路透檔案照）

2023/01/17 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為協助烏克蘭儘快擊退俄羅斯，西方各國近期擴大援烏重型武器。英國《衛報》引述專家分析，烏軍若想取得突破，必須取得約100輛戰車，而目前外援數量遠遠不及。

報導指出，戰車在第1次和第2次世界大戰皆是扭轉戰局的要角，但烏俄戰爭其中一項特色就是，迄今尚無戰車等重型武器的大規模調度。然而，隨著俄軍企圖固守其佔領的烏國土地，基輔當局迫切需要在這個春季尋求突破點。由於北大西洋公約組織（NATO）不願在空戰上助拳，現在烏軍能依靠的就是武裝坦克等戰鬥車輛。

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倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）陸地作戰分析師雷諾斯（Nick Reynolds）解釋，在與實力強大的敵軍對陣時，只有戰車具備維持自身戰鬥能力的機動性和火力。現在的問題是，基輔當局需要多少輛戰車，才足以主動發動攻勢。

另一倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）專家日前推測，基輔當局若要發動攻勢，將需要「約100輛」戰車，這個數字獲得前英國國防情報局局長奧斯本（Phil Osborne）認同，惟實際需求量還得視人員訓練狀況、備用零件數量及烏軍今年春季的作戰計畫等要素而定。

目前，英國已宣布援助14輛「挑戰者二型」（Challenger2）主力戰車，波蘭也表明有意提供14輛德國製的「豹2式」主力戰車，芬蘭同樣有意願提供，但都得看柏林當局願不願意放行，普遍認為機率已愈來愈大。

根據IISS統計，北約13國目前擁有2300多輛「豹2式」戰車，其中有至少300輛為儲備用，還有不少正在維護中。儘管如此，只要有愈多國家伸出援手，要讓烏軍取得100輛戰車並非難事。

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