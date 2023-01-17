慎入！ 烏國士兵投降後 遭俄瓦格納傭兵刺死
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，俄羅斯軍隊不遵守日內瓦公約，虐待、屠殺無辜的民眾及投降士兵的消息時有所聞，有消息指出，瓦格納傭兵集團刺殺1名已經投降的烏克蘭士兵。
推特帳號「Visegrád 24」在推特PO出1張照片，照片中有名烏克蘭士兵躺在地上，他舉起他的雙手露出求饒的神情，看起來非常恐懼，「Visegrád 24」在推文中表示，網路流傳一段俄羅斯瓦格納傭兵刺死被俘虜的烏克蘭士兵影片，俄羅斯的戰爭罪仍在持續中，西方世界每派出1輛援助烏克蘭的戰車，會幫助烏克蘭武裝部隊找到這些罪魁禍首。
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烏克蘭駐德國大使馬克耶夫（Oleksii Makeiev）先前受訪時疾呼，烏克蘭需要的是武器，而不是德國或美國士兵協助戰鬥，德國的武器與戰車對烏克蘭的生死存亡來說非常重要。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）當地時間週一表示，烏克蘭需要西方盟友加快輸送武器的腳步，因為俄羅斯嘗試要發動「最終推進」，時間點可能在2月入侵1週年或3月。
There is a video circulating of Russian Wagner soldiers stabbing this captured Ukrainian soldier to death.— Visegrád 24 （@visegrad24） January 16, 2023
The campaign of Russian war crimes continues.
Every Western tank sent will help the Ukrainian Army find the guilty ones. pic.twitter.com/H4ztE4b8Tl