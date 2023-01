慎入！ 烏國士兵投降後 遭俄瓦格納傭兵刺死

2023/01/17 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,俄羅斯軍隊不遵守日內瓦公約,虐待、屠殺無辜的民眾及投降士兵的消息時有所聞,有消息指出,瓦格納傭兵集團刺殺1名已經投降的烏克蘭士兵。

推特帳號「Visegrád 24」在推特PO出1張照片,照片中有名烏克蘭士兵躺在地上,他舉起他的雙手露出求饒的神情,看起來非常恐懼,「Visegrád 24」在推文中表示,網路流傳一段俄羅斯瓦格納傭兵刺死被俘虜的烏克蘭士兵影片,俄羅斯的戰爭罪仍在持續中,西方世界每派出1輛援助烏克蘭的戰車,會幫助烏克蘭武裝部隊找到這些罪魁禍首。

烏克蘭駐德國大使馬克耶夫(Oleksii Makeiev)先前受訪時疾呼,烏克蘭需要的是武器,而不是德國或美國士兵協助戰鬥,德國的武器與戰車對烏克蘭的生死存亡來說非常重要。烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)當地時間週一表示,烏克蘭需要西方盟友加快輸送武器的腳步,因為俄羅斯嘗試要發動「最終推進」,時間點可能在2月入侵1週年或3月。

