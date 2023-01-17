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    「戰神」警告俄國！戰爭若持續 俄羅斯將因內戰徹底崩潰

    俄國「戰神」斯特列爾科夫坦言，俄軍正面臨戰敗風險。（法新社資料照）

    俄國「戰神」斯特列爾科夫坦言，俄軍正面臨戰敗風險。（法新社資料照）

    2023/01/17 14:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國傳奇指揮官斯特列爾科夫（Igor Strelkov）日前警告，如果俄軍繼續打烏克蘭戰爭，國內可能會發生內戰，屆時將造成數百萬人傷亡。本名吉爾金（Igor Girkin）的斯特列爾科夫曾擔任頓巴斯俄羅斯佔領地「頓內茨克共和國」的國防部長，現在是一名專業軍事網紅分析家。

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）16在推特上分享斯特列爾科夫的視訊談話。在視訊中，他警告稱：「（可能發生的）內戰種類有很多」，「如果發生內戰，（俄羅斯）將被徹底摧毀，並造成數百萬人傷亡。」

    斯特列爾科夫2014年在俄國掠奪克里米亞地區的行動中戰功彪炳，被不少俄國人封為「戰神」。去年11月，荷蘭法官判決，2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏東遭到俄羅斯移動式山毛櫸（Buk）飛彈擊落，斯特列爾科夫與其他2名嫌犯謀殺罪成立，並判處他們無期徒刑，但全都缺席審判。

    斯特列爾科夫過去總是展現對俄政府忠誠，近期卻一反常態，多次在網上公開表達對俄總統普廷戰略的不認同。據悉，斯特列爾科夫為了解烏俄衝突前線狀況，自願作為民兵到前線參與作戰，結果讓他對俄軍表現更加失望。

    此前，不斷有精通俄羅斯問題的軍事、政治專家提出，如果俄羅斯總統普廷繼續領導烏戰，俄羅斯內部可能會發生叛亂或內戰。原因是西方制裁導致經濟崩潰和軍需物資不足，加之去年的30萬人動員令使得民心惶惶。尤其是發布30萬預備軍動員令時，數萬名適齡年輕人緊急逃往附近的哈薩克和喬治亞等國家。

    根據《新聞週刊》去年10月報導，俄羅斯前議員兼知名克宮批判者費金（Mark Feygin）表示，若俄羅斯在戰爭中吞敗，普廷恐將面臨派系和區域爭權的血腥內戰，並指出未來戰爭收尾後，就算烏克蘭沒有奪回遭俄羅斯吞併的地區也能輾壓普廷政府。

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