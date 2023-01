「戰神」警告俄國！戰爭若持續 俄羅斯將因內戰徹底崩潰

2023/01/17 14:07

〔編譯陳成良/綜合報導〕俄國傳奇指揮官斯特列爾科夫(Igor Strelkov)日前警告,如果俄軍繼續打烏克蘭戰爭,國內可能會發生內戰,屆時將造成數百萬人傷亡。本名吉爾金(Igor Girkin)的斯特列爾科夫曾擔任頓巴斯俄羅斯佔領地「頓內茨克共和國」的國防部長,現在是一名專業軍事網紅分析家。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)16在推特上分享斯特列爾科夫的視訊談話。在視訊中,他警告稱:「(可能發生的)內戰種類有很多」,「如果發生內戰,(俄羅斯)將被徹底摧毀,並造成數百萬人傷亡。」

請繼續往下閱讀...

斯特列爾科夫2014年在俄國掠奪克里米亞地區的行動中戰功彪炳,被不少俄國人封為「戰神」。去年11月,荷蘭法官判決,2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏東遭到俄羅斯移動式山毛櫸(Buk)飛彈擊落,斯特列爾科夫與其他2名嫌犯謀殺罪成立,並判處他們無期徒刑,但全都缺席審判。

斯特列爾科夫過去總是展現對俄政府忠誠,近期卻一反常態,多次在網上公開表達對俄總統普廷戰略的不認同。據悉,斯特列爾科夫為了解烏俄衝突前線狀況,自願作為民兵到前線參與作戰,結果讓他對俄軍表現更加失望。

此前,不斷有精通俄羅斯問題的軍事、政治專家提出,如果俄羅斯總統普廷繼續領導烏戰,俄羅斯內部可能會發生叛亂或內戰。原因是西方制裁導致經濟崩潰和軍需物資不足,加之去年的30萬人動員令使得民心惶惶。尤其是發布30萬預備軍動員令時,數萬名適齡年輕人緊急逃往附近的哈薩克和喬治亞等國家。

根據《新聞週刊》去年10月報導,俄羅斯前議員兼知名克宮批判者費金(Mark Feygin)表示,若俄羅斯在戰爭中吞敗,普廷恐將面臨派系和區域爭權的血腥內戰,並指出未來戰爭收尾後,就算烏克蘭沒有奪回遭俄羅斯吞併的地區也能輾壓普廷政府。

Terrorist Girkin-Strelkov predicts either a loss for Russia or a huge bloodshed if it manages to take Kyiv. pic.twitter.com/tMf52BlCvJ