北約「天眼」遭遮蔽？ 傳俄祭出超強電戰系統反制

俄軍「莫曼斯克-BN」系統，有效半徑最大可達8000公里，對於衛星、GPS與無人機訊號都極具威脅。（圖擷取自俄羅斯國防部官網）

2023/01/17 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯14日發動新一波猛烈攻擊，襲擊烏國能源基礎建設，並以反艦飛彈攻擊第聶伯羅市一棟9層樓公寓，造成至少40人喪命。據俄媒消息，此波攻擊躲過北約偵察衛星耳目，要歸功於俄軍動用了強大的「莫曼斯克-BN」（Murmansk-BN）機動電戰系統（EW），有效干擾與阻斷美國與北約高頻衛星訊號！

中國《環球時報》旗下「樞密院十號」微信公眾號，引述俄羅斯《自由媒體》網站15日報導稱，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）承認。由於缺乏雷達情報和其他消息來源，此次飛彈來襲警報來得太晚。這是近幾個月來，美國首次沒有及時向烏方通報俄軍發動空襲。

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報導稱，此前北約的偵察衛星、「全球鷹」戰略無人機和預警機一直在羅馬尼亞、保加利亞和黑海上空盤旋，探測俄羅斯戰機從機場起飛及飛彈發射情報，並及時向烏防空指揮所通報，以便烏軍防空部隊做好攔截準備。

14日，俄軍出動了規模空前的17架戰略轟炸機，原本不可能避過美國的偵察系統，但北約的探測系統被俄軍非常準確和巧妙地「蒙蔽了雙眼」。

報導續指，其中發揮關鍵作用的，就是號稱俄軍現役威力最強大的電子戰系統「莫曼斯克-BN」，這是讓北約將軍們持續頭痛的武器之一，因為它能完全癱瘓北約電子系統。

據稱，不久前俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）擔任特別軍事行動總指揮後，得以方便地跨軍種和不同軍區調動部隊，從其他地區增派這種特殊的電子戰系統。

據介紹，「莫曼斯克-BN」主要功能是阻斷與干擾高頻與超高頻無線電通訊，對於衛星、全球定位系統（GPS）與無人機訊號都深具威脅，該系統可以自行收集、處理和分類短波輻射源數據，同時確定其類型和所需干擾功率，以破壞北約的飛機、軍艦和地面部隊的通訊。

「莫曼斯克-BN」最大有效半徑可達5000至8000公里，如部署在俄國最西北部的莫曼斯克州，影響範圍甚至可達北美洲東北部地區。「莫曼斯克-BN」2014年在克里米亞地區首次投入實戰，且已在科拉半島、堪察加半島等戰略要地部署。

報導稱，從去年12月起，黑海地區的GPS訊號就受到嚴重干擾。今年1月4日以來，羅馬尼亞西部的北約軍用機場發生了嚴重的無線電電子壓制現象。這可能表明俄軍實施了強大的電子干擾。西方消息人士透露，北約偵察機的機組人員已感受到「摩爾曼斯克-BN」超遠程電子戰系統的干擾。「從14日的空襲行動來看，它非常有效。」

「莫曼斯克-BN」能以大型卡車機動運輸，具戰術彈性。（圖擷取自俄國國防部影片）

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