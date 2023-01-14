龍捲風襲擊！美東南部數萬人無電可用 阿拉巴馬州6郡進入緊急狀態

阿拉巴馬州災情最為嚴峻，該州有6個郡進入緊急狀態，死亡人數預計還會上升。塞爾瑪市多棟住宅被毀。（路透）

2023/01/14 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國東南部數州12日發生100多起破壞性風暴，當地官員指出至少9人死亡，龍捲風摧毀大量房屋、數萬人無電可用，其中阿拉巴馬州災情最為嚴峻，該州有6個郡進入緊急狀態，死亡人數預計還會上升。

根據《路透》報導，美國國家氣象局氣象學家勞斯（Jessica Laws）表示，12日至少有5個龍捲風在阿拉巴馬州中部登陸，其中1個龍捲風可能從西南部塞爾瑪市（Selma）移動到該州與喬治亞州與阿拉巴馬州的邊界，路徑約達241公里（150英里）。

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緊急管理主任巴蓋特（Ernie Baggett）指出，阿拉巴馬州奧陶加郡（Autauga County）已有7人喪命，救援團隊正持續搜尋失蹤人員，並稱讚當地學校沒有讓學生提早放學，挽救更多生命。

驗屍官巴伯（Buster Barber）受訪坦言，傷亡人數還會上升，「就在我們說話的當下，正發現更多屍體，我們已派搜救小組前往該地區」。當地警長辦公室提到，龍捲風摧毀奧陶加郡多達50棟房屋。

阿拉巴馬州塞爾瑪市遭受大範圍破壞，龍捲風掀翻屋頂、拋起殘骸，多間企業和房屋被毀，樹木連根拔起。當地1名婦女稱躲在浴缸裡逃過一劫，不過強風颳起她的拖車，摧毀一切；霍格（Ray Hogg）說他躲在鄉村俱樂部避難所，「可以聽見玻璃四處飛濺、屋頂被吹翻的聲音。」

阿拉巴馬州長艾維（Kay Ivey）12日宣布，該州6郡進入緊急狀況，包含奧陶加、錢伯斯、庫薩、達拉斯、埃爾莫爾及塔拉普薩。喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）證實，該州12日有2人因龍捲風中喪生。官員指出，有4場龍捲風襲擊喬治亞州，主要在亞特蘭大東南部附近，但對整個州都造成破壞，甚至有1輛貨運列車3節車廂被吹到脫軌，阻礙交通，所幸通報無人傷亡。

據「powerdisconnect.us」數據顯示，阿拉巴馬州當地時間13日有近2萬名用戶無斷電可用，鄰近的密西西西比州、喬治亞州也出現停電。

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