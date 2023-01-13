風暴狂襲美國！至少30起龍捲風 已知7死12重傷

風暴襲擊美國阿拉巴馬州，房屋被摧毀。（路透）

2023/01/13 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國東南部多個州在昨（12）日發生100多起破壞性風暴，美國風暴預測中心（Storm Prediction Center）更是收到數十起龍捲風初步通報，造成至少7人死亡、12人重傷。

綜合外媒報導，截至12日晚上，風暴預測中心收到34起龍捲風初步通報，阿拉巴馬州（Alabama）、喬治亞州（Georgia）和肯塔基州（Kentucky）的電線受損、樹木斷裂，街道滿目瘡痍，其中，阿拉巴馬州中部重災區有6人死亡、12人重傷，而喬治亞州巴茨郡（Butts County）樹倒砸車，導致一名5歲兒童死亡。

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這次風暴對美國東南部造成大範圍破壞，從密西西比州（Mississippi）到維吉尼亞州（Virginia）多達130多起破壞性風暴通報，光是喬治亞州和阿拉巴馬州就有數以萬計的居民斷電。當局指出，13日情況有望減緩，屆時將更進一步了解破壞程度及尋找更多受害者。

北伊利諾伊大學（Northern Illinois University）地理和大氣科學教授維克特（Victor Gensini）指出3個可能造成風暴的因素：自然的天氣週期、氣候變遷、墨西哥灣變暖以至於龍捲風從西向東轉移，3點共同導致這次龍捲風爆發異常且具有破壞性。

龍捲風襲捲美國阿拉巴馬州。（路透）

美國喬治亞州受到龍捲風侵襲，房屋毀壞。（歐新社）

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