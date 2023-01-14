環球小姐走秀 烏克蘭佳麗揭「戰士」秀服與巨大雙翅故事令人動容

2022環球小姐於今（14）日在美國紐奧良舉行，烏克蘭佳麗阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）走秀時背上一對超大可動翅膀，脫俗聖潔如天使，秀服背後的含意則讓各國網友動容。（翻攝阿帕納申科IG）

2023/01/14 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭受俄羅斯侵襲，全國軍民團結抵抗，在戰火下展現堅定且頑強的生命力；2022環球小姐於今（14）日在美國紐奧良舉行選拔，烏克蘭佳麗阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）在賽程中的首次亮相裡，背上一對超大可動翅膀走秀，脫俗聖潔如天使，她在IG揭露這套秀服的含意，讓各國網友動容。

阿帕納申科在IG貼出她在伸展台首次亮相時，展現這一襲絕美秀服的影片。只見她戴著麥穗頭冠，手握寶劍，身著以烏克蘭傳統刺繡衫「vyshyvanka」為發想而設計的落地白裙，袖子是浪漫的薄紗燈籠袖，但胸口與裙身主體則選用線條俐落的材質來呈現，胸前的「X」狀與長裙高衩設計則能顯露出裙裝下的金色盔甲連身衣。

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這一身最吸睛的是阿帕納申科背上的一雙超大翅膀，這對翅膀有可動機關設計，展翅動作流暢，上頭還有藍、金色裝甲點綴，呼應烏克蘭國旗的「藍天金麥田」配色。

這套秀服名為「光之戰士」，阿帕納申科在IG上標記了服裝與翅膀的製作團隊，並介紹道，這襲秀服將烏克蘭人強韌精神具象化，它代表烏克蘭人對自由的勇氣、決心和熱愛，藉由這套「光之戰士」，製作團隊和阿帕納申科想強調，戰火也不能對烏克蘭人的堅韌內心造成絲毫磨損。

阿帕納申科寫道，即便戰火炙熱，烏克蘭將會如鳳凰浴火重生，並且會綻放善良與信心的光芒，這套秀服也象徵了每一位為了自己的權利、自由和未來而奮鬥的女性，她們每一位都是「光之戰士」。

她又介紹道，「光之戰士」的製作面臨許多挑戰，其實製作團隊前後做了2對翅膀，沒有走上伸展台的那一雙翅膀翼展達到5公尺，羽尖還有藍色渲染與金色燙金圖樣點綴。烏克蘭製作團隊5個月前就開始準備，在砲擊戰火、寒冬、停電和警報聲中，秉著燭光下辛勤製作，卻因為戰爭沒辦法把它帶來美國參賽。製作團隊遂在美國花了7天做出另外一對翅膀，結果同樣令人驚豔。

多國網友因為「光之戰士」的含意與故事動容，紛紛讚道，這套秀服真的是本屆比賽中的最佳秀服，也對烏克蘭表達祝福；有網友則認為，阿帕納申科和製作團隊的努力能讓國際持續對烏克蘭保持關注與討論，希望阿帕納申科這位光之戰士能持續綻放閃耀光芒。

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