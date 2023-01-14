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    烏東鹽城血戰曝俄內鬥 傭兵頭子怒轟俄國防部才是「關鍵敵手」

    俄羅斯「瓦格納」傭兵集團領導人普里格津（左）和俄國總統普廷。（美聯社檔案照）（記者管淑平攝）

    俄羅斯「瓦格納」傭兵集團領導人普里格津（左）和俄國總統普廷。（美聯社檔案照）（記者管淑平攝）

    2023/01/14 00:19

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭東部鹽城蘇勒答爾（Soledar）之戰暴露出俄羅斯軍方高層和「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）的內鬥加劇。就在俄國國防部13日宣布拿下蘇勒答爾後，普里格津發文直指，現在「關鍵的敵手」、「更嚴重的威脅」是俄國國防部。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，普里格津13日在社群媒體的發文，毫不掩飾地回批俄國國防部有關拿下蘇勒答爾的聲明，他說，美國「是一個嚴重的敵手，但是此刻關鍵敵手不是它，而是俄羅斯國防部」。

    他說，「我們自己人的內鬥、貪腐、官僚和那些戀棧官位的官員，都可能對瓦格納造成顯著傷害。這是對瓦格納更嚴重的威脅」。

    普里格津11日宣稱控制了蘇勒答爾時，特別強調這功勞獨歸「瓦格納」所有，是瓦格納集團獨力取得的勝利。當天俄國官方並未立即證實普里格津這項聲明的說法，態度保留。同日稍晚，俄國國防部撤換對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官，由參謀總長吉拉西莫夫，取代曾受普里格津盛讚的現任指揮官蘇洛維金，此舉也被外界解讀反映俄國領導階層內訌升高。

    《美聯社》13日報導指出，蘇勒答爾和巴赫姆特爭奪戰，凸顯俄國國防部領導階層與普里格津之間嚴重內鬥，總統普廷調整戰場指揮階層，是要展現國防部仍受到他的支持，並且負責對烏作戰。普里格津還找了車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）這個有力的盟友，這兩人雖然都矢言效忠普廷，但是他們公開攻擊普廷的最高將領，在俄羅斯嚴密控制的政治體系內實屬罕見。

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