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    防「俄」鄰居暴走 挪威大撒79億補充彈藥

    挪威宣布將斥資新台幣79.2億，向北歐彈藥公司訂購彈藥。示意圖。（法新社、美聯社；本報合成）

    挪威宣布將斥資新台幣79.2億，向北歐彈藥公司訂購彈藥。示意圖。（法新社、美聯社；本報合成）

    2023/01/13 22:58

    〔即時新聞／綜合報導〕挪威國防部今（13）日宣布將與北歐彈藥公司（Nammo）簽訂一項價值約為26億挪威克朗（約合新台幣79.2億）的採購合約，增加戰備庫存。

    《法新社》報導，挪威國防大臣格蘭（Bjorn Arild Gram）說，「出現了新的地緣政治局面，戰爭在歐洲現蹤，戰備等級提升了。」

    格蘭接著指出，「這種局面導致需要更多的戰爭物資，其中就包括了彈藥，因為挪威與其他國家需要提升自身的庫存量，另外烏克蘭也亟需軍用物資。」

    挪威在北極圈內與俄羅斯共享長達98公里的國界，而在烏俄戰爭中，挪威也陸陸續續提供烏克蘭火砲與彈藥，協助他們抵抗俄羅斯的入侵。

    北歐彈藥公司由挪威政府和芬蘭軍火供應商Patria公司各持一半所有權，而芬蘭政府擁有Patria公司50.1％的股份，餘下的49.9％則歸挪威孔斯貝格集團（Kongsberg Gruppen）。

    在得知將獲得這份「史上最大合約」後，北歐彈藥公司總經理布蘭德扎（Morten Brandtzaeg）說，「這讓我們能夠提高生產能力，並讓我們有足夠的空間向供應商下訂單，這樣我們就可以保證未來的供貨。」

    挪威宣布將斥資新台幣79.2億，向北歐彈藥公司訂購彈藥。示意圖。（法新社）

    挪威宣布將斥資新台幣79.2億，向北歐彈藥公司訂購彈藥。示意圖。（法新社）

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