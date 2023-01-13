21世紀凡爾登戰役 烏克蘭血戰鹽城：俄人踩著自己士兵屍體前進

烏克部隊11日在蘇勒答爾郊外發射BM-21 「冰雹」火箭砲。（法新社）

2023/01/13 23:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯部隊、俄國傭兵集團「瓦格納」在烏東鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）激戰數日，俄國國防部13日宣布已「拿下」，隨即遭烏克蘭駁斥，但是烏克蘭官員坦言，蘇勒答爾和附近巴赫姆特的戰役艱困，是「21世紀的凡爾登戰役」，俄軍傷亡慘重，「俄國人可說真的是踩著他們自己士兵的屍體前進」。

第一次世界大戰期間，發生在法國凡爾登（Verdun）的凡爾登戰役，是一戰中最長的一場戰役，造成雙方十分慘重傷亡。烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）13日指出，「（巴赫姆特和蘇勒答爾）情勢艱困，非常艱困。這是21世紀的凡爾登戰役。戰事已經持續好幾個月，但是我國戰士努力守住了陣地」。

請繼續往下閱讀...

他說，俄方折損了龐大兵力，「比我們損失的還多」，俄國從監獄放出來的囚犯，一到了前線戰場就喪命，「他們的遺體被棄置，甚至動都沒被動過」。

烏東頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）13日說，過去24小時就有100多名俄軍在蘇勒答爾戰役中喪生，「俄國人可說真的是踩著他們自己士兵的屍體前進」。

葉爾馬克否認俄國國防部宣稱已經拿下蘇勒答爾，他說，「俄國人在那裡，但是他們並沒有控制這座城市，情況複雜，但是我們的目標是收復我們的土地，完整重建烏克蘭領土完整。」

俄國國防部聲明，已於12日傍晚拿下蘇勒答爾的控制權。但烏克蘭武裝部隊東部集團發言人切列瓦托（Serhiy Cherevaty）隨即否認，「俄羅斯國防部有關拿下該城的聲明，不是事實。蘇勒答爾內還在作戰」。

美國有線電視新聞網（CNN）引述在巴赫姆特的烏軍第一特種旅貝雷佐維茨（Taras Berezovets）說法，烏軍還守在蘇勒答爾的邊緣，前線單位士氣依舊高昂，現在部隊的任務是能守多久就多久，盡量殲滅「瓦格納」部隊，但是他相信這幾天就會下令撤出。

烏東鹽礦城蘇勒答爾前線的烏克蘭士兵。（美聯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法