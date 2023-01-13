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    蘇勒答爾恐已淪陷 華府智庫：俄軍代價高昂的戰術性勝利

    華府智庫「戰爭研究所」最新分析認為，俄軍可能已經控制了蘇勒答爾大部分地區，烏軍在城區內已經無組織抵抗。（美聯社）

    華府智庫「戰爭研究所」最新分析認為，俄軍可能已經控制了蘇勒答爾大部分地區，烏軍在城區內已經無組織抵抗。（美聯社）

    2023/01/13 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）成為近日烏俄戰爭戰火最激烈前線，俄羅斯聲稱已經攻占蘇勒答爾，但烏克蘭方面強調蘇勒答爾仍在爭奪中，不過華府智庫「戰爭研究所」（ISW）最新分析認為，俄軍可能已經控制了蘇勒答爾大部分地區，烏軍在城區內已經無組織抵抗。

    華府智庫「戰爭研究所」（ISW）最新戰報分析，根據11日與12日的畫面顯示，俄軍可能已經控制了蘇勒答爾大部分地區，烏軍被迫撤區市區在西部郊區設防，城區內已經無組織抵抗，不過俄軍仍在城區內清除烏軍殘兵。

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍仍堅守蘇勒答爾據點，並給敵軍帶來重大損失，「戰爭研究所」應是指靠近但不在蘇勒答爾的防禦陣地，烏克蘭參謀總部也報告在蘇勒答爾西北一公里的定居點擊退俄軍攻勢，「戰爭研究所」分析這已經超過烏軍日前防線後方。

    儘管蘇勒答爾可能已經失陷，但「戰爭研究所」（ISW）分析認為，這充其量不過是俄羅斯得不償失的戰術性勝利，攻佔蘇勒答爾，不會使俄軍能夠控制進入巴赫姆特（Bakhmut）的關鍵地面交通線，也無法在短期內更好部署俄羅斯軍隊包圍這座城市，俄軍在蘇勒答爾投入大量資源取得代價高昂的戰術性勝利後，恐怕無力在巴赫姆特維持同樣的進攻力道。

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